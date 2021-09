Communique du conseil des ministres du mercredi 08 septembre 2021 Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Septembre 2021 à 23:56 | | 0 commentaire(s)|



A l’entame de sa communication, le Chef de l’Etat a rappelé toute l’importance qu’il accorde à la bonne préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, qui aura lieu dans un mois.

Dans cette perspective, le Président de la République demande au Ministre de l’Education nationale et au Ministre en charge de la Formation professionnelle, de prendre toutes les dispositions nécessaires, en vue d’assurer une rentrée scolaire, dans les meilleures conditions, sur l’étendue du territoire national.

Le Chef de l’Etat indique qu’il attache particulièrement du prix au renforcement de l’instruction civique et du déploiement des outils numériques afin de promouvoir davantage une école de la réussite et de l’excellence, avec l’implication de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.



Le Président de la République demande aux Ministres en charge de l’Education et de la Formation professionnelle, d’intensifier les constructions scolaires, en améliorant l’architecture, l’équipement (en tables bancs) et le cadre de vie des enseignants, des apprenants et du personnel d’encadrement dans les établissements scolaires.

Le Chef de l’Etat invite, également, les Ministres concernés (Education, Formation professionnelle, Finances, Fonction publique), à accélérer le rythme de prise de service et d’affectation des cinq mille (5000) nouveaux personnels enseignants, recrutés, en 2021, dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes "XËYU NDAW ÑI".

Le Président de la République indique, enfin, au Gouvernement, l’impératif : (i) de veiller à un monitoring systématique des accords et ; (ii) de consolider avec les syndicats d’enseignants, un dialogue social permanent et responsable, garant de la stabilité et de l’excellence du système éducatif national. Abordant la question liée à la finalisation de la prochaine loi de finances, le Chef de l’Etat demande, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, de mettre au point avec les départements ministériels, le rapport économique et financier et le projet de loi de finances pour l’année 2022, à la lumière des priorités présidentielles sectorielles, en termes d’investissements, d’engagements (lors des tournées économiques régionales), et de renforcement de la protection sociale des groupes vulnérables. Le Président de la République demande, dès lors, au Ministre des Finances et du Budget, d’intensifier le processus de déconcentration des opérations budgétaires, de veiller, d’une part, à l’amélioration des ressources budgétaires ; et d’autre part, à la qualité de la dépense publique.





Sur la maitrise stratégique du portefeuille de l’Etat et la performance des entreprises du secteur parapublic, le Chef de l’Etat rappelle l’importance primordiale qu’il accorde à la gestion optimale du portefeuille de l’Etat et au suivi permanent des performances des entités du secteur parapublic.



Le Président de la République invite, à ce titre, le Ministre des Finances et du Budget, à présenter, en Conseil des ministres, avant le 15 octobre 2021, le projet de loi d’orientation sur le secteur parapublic et la doctrine de gestion du portefeuille de l’Etat.



Le Chef de l’Etat rappelle, enfin, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, l’urgence de finaliser l’évaluation et le plan d’optimisation des instruments de financement stratégiques (FONSIS et CDC), afin de rentabiliser, au mieux, les actifs de l’Etat confiés à ces structures.

Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la République a abordé les points suivants :

le dialogue social et la signature du nouveau pacte de stabilité sociale et d’émergence économique: à ce sujet, il est demandé au Ministre du Travail et du Dialogue social, en relation avec le Haut Conseil du Dialogue social, de : (i) vulgariser le Plan national de renforcement du dialogue social ; (ii) de faire parvenir au Chef de l’Etat, la première évaluation trimestrielle de l’état de prise en charge, par le Gouvernement, des cahiers de doléances des centrales syndicales, déposés lors de la cérémonie de la Fête du Travail, le 1er mai ; (iii) de préparer, avec les partenaires sociaux, la tenue, en novembre 2021, de la troisième édition de la Conférence sociale . la nécessaire vulgarisation et l’application intégrale des mesures gouvernementales de stabilisation durable des prix : il est ainsi demandé au Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises et au Ministre des Finances et du Budget, de veiller à l’application stricte des mesures prises par le Gouvernement, pour assurer la stabilité des prix des produits de consommation courante, sur l’ensemble du territoire national.

Le Président de la République engage, enfin, le Gouvernement à poursuivre la dynamique de préservation du pouvoir d’achat des ménages, en luttant contre toute spéculation, rétention de stock ou augmentation indue des prix des produits et services essentiels, notamment le loyer, dont le système de régulation doit être évalué et amélioré de façon concertée.



Le Chef de l’Etat a clos sa communication par son agenda diplomatique en informant le Conseil, qu’il présidera, le 09 septembre 2021, au Palais de la République, la cérémonie d’entrée en vigueur du deuxième Compact en faveur du Sénégal, financé à hauteur de 550 millions de dollars US sous forme de don avec une contribution de l’Etat du Sénégal de 50 millions de dollars US, soit au total, 330 milliards de FCFA, dédiés intégralement au développement du secteur de l’électricité.

Le Président de la République a adressé ses vifs remerciements au Gouvernement américain pour ce deuxième compact octroyé au Sénégal après le premier consacré aux infrastructures et à l’irrigation.

Le Chef de l’Etat a, enfin, informé le Conseil de sa participation, ce jour, au Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation en République de Guinée.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS



- Le Ministre, Secrétaire général de la Présidence de la République a fait le point sur le suivi des directives présidentielles;



- Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’exécution budgétaire 2021 et sur la préparation de la loi de finances initiale 2022 ;



- Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’’Extérieur a fait une communication sur la sixième édition du Forum Panafricain sur la migration (PAFOM 6) qui aura lieu au Sénégal du 10 au 12 septembre 2021.





AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :



- Le projet de loi relatif à la radioprotection, la sûreté et la sécurité nucléaire et aux garanties. 