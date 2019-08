Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Compatibilité amoureuse : ces signes du zodiaque ne doivent jamais se marier Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Août 2019 à 18:25 | | 0 commentaire(s)| Bien que des efforts communs et du respect soient nécessaires à une relation de couple solide, quelques indications nous permettent d’en savoir un peu plus sur notre compatibilité amoureuse. En effet, l’astrologie nous donne quelques pistes sur la réussite d’une relation entre tel et tel signe du zodiaque. D’ailleurs, voici ceux qui ne devraient pas se marier ensemble !

Bélier (20/03 – 19/04)

Audacieux et passionné, le Bélier est plutôt quelqu’un d’indépendant et qui aime flirter. C’est pourquoi, le Taureau est le signe avec qui il est le moins compatible. En effet, ce dernier aime savoir où il en est dans sa relation et, est plutôt sérieux en amour. D’ailleurs, son côté pratique ne s’accorde que très peu, voire pas du tout, avec votre impulsivité.



Taureau (20/04 – 20/05)

Honnête, loyal et déterminé, le Taureau s’illustre par sa vision pratique. Ainsi, sa pire compatibilité est avec le Sagittaire, qui accorde plus d’importance à l’esprit et à l’amusement. Votre sérieux et votre réalisme ne vont donc pas avec l’esprit fougueux du Sagittaire.



Gémeaux (21/05 – 21/06)

Le natif du signe Gémeaux aime s’amuser et est toujours à l’affût de la nouveauté, pour pimenter sa vie. Ainsi, il ne s’entend pas avec le Capricorne, qui est beaucoup trop honnête et essaye sans cesse de le faire redescendre sur Terre. Vous aimez l’instantané et le lâcher-prise quand lui aime le contrôle.



Cancer (22/06 – 22/07)

De nature serviable et bienveillant, le Cancer est quelqu’un de généreux. Or, le Verseau, sa pire compatibilité amoureuse, est plutôt près de son argent. Ce dernier le dépense à l’occasion et surtout pour se faire plaisir. De plus, son indépendance et votre besoin d’affection ne s’accordent pas.



Lion (23/07 – 22/08)

Charmeur et confiant, le Lion a du mal à accepter la critique. Ainsi, le Scorpion, qui est plutôt du genre à dire haut et fort ce qu’il pense, n’est pas son partenaire idéal. Sans compter que sa jalousie et votre besoin de séduire sont complètement opposés !



Vierge (23/08 – 22/09)

Le signe de la Vierge est bienveillant, serviable et rigoureux. Sa pire compatibilité amoureuse ? Avec le Sagittaire, trop insouciant au quotidien et surtout, en amour. Votre besoin de stabilité et vos sentiments sont souvent mis à mal dans une telle combinaison amoureuse.



Balance (23/09 – 22/10)

La Balance fait preuve d’une grande sociabilité, d’une sincérité et d’une élégance à toutes épreuves. À l’inverse, la Vierge est plutôt réservée et n’aime pas la folie. Par conséquent, son manque de fantaisie et votre besoin d’amusement ne vont pas ensemble.



Scorpion (23/10 – 21/11)

Ayant une forte personnalité, le Scorpion est un individu passionné et mystérieux, qui aime la sincérité et l’honnêteté. Sa pire compatibilité amoureuse est donc avec le Bélier, qui est manipulateur et téméraire. Votre franchise et son impulsivité ne s’accordent pas.



Sagittaire (22/11 – 21/12)

Le Sagittaire fait preuve de positivité et de spontanéité au quotidien. Adepte de l’amusement et des moments ludiques, il s’accorde très mal avec le Taureau, beaucoup plus pragmatique. Votre fougue et son besoin de sécurité creusent un écart entre vous.



Capricorne (22/12 – 19/01)

Étant honnête, loyal et ambitieux, le Capricorne attend de l’autre un soutien sans faille. Et, ce n’est pas chez le natif du Gémeaux qu’il le trouvera. Ce dernier est reconnu pour sa double personnalité, qui ne colle pas du tout avec votre besoin de sécurité affective.



Verseau (20/01 – 19/02)

Très loyal et protecteur avec ceux qu’il aime, le Verseau a besoin de quelqu’un de solide. C’est pourquoi, le Cancer, qui est plutôt émotif, est sa pire compatibilité amoureuse. Votre sens de l’amusement et son besoin de sérieux ne vont pas du tout ensemble.



Poissons (20/02 – 20/03)

Romantique et sensible aux émotions qu’il ressent, le natif du Poissons est très sensible. Ainsi, il ne s’accorde pas du tout avec un signe du zodiaque très critique, comme c’est le cas de la Vierge. Vous ne regardez pas dans la même direction et vous vous faites plus de mal que de bien.



