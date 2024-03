Compétitivité et de réduction du coût des affaires en Afrique : La Cea invite les pays à accélérer la mise en œuvre de la Zlecaf et du Marché unique du transport aérien

Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Mars 2024

Claver Gatete soutient qu’ « il est important que les pays accélèrent leurs initiatives d’intégration régionale grâce à la mise en œuvre complète de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et du Marché unique du transport aérien africain afin de stimuler la compétitivité et de réduire le coût des affaires sur l’ensemble du continent ».



M. Gatete s’exprimait à l’ouverture de la réunion ministérielle de la 56ème session de la Conférence des ministres des finances, de la planification et du développement économique, à Victoria Falls, au Zimbabwe.



Il a noté que la dette africaine a augmenté de plus de 180 pour cent depuis 2010 et que 21 pays sont désormais menacés ou en situation de surendettement. Et ce, a-t-il dit, malgré la perte annuelle d’au moins 5 pour cent du Produit intérieur brut (Pib) due au changement climatique.



L’architecture financière mondiale, a-t-il indiqué, « doit être corrigée ». Il a invité à travailler pour tout le monde et refléter la nouvelle dynamique, « espérant que la récente adhésion de l’Union africaine au G20 résoudra ce problème ».



« Les discussions sur la gouvernance et les conditionnalités, aussi difficiles soient-elles, doivent être la priorité absolue », a-t-il défendu.



Pour lui, l’ambitieux appel de 500 milliards de dollars lancé par le secrétaire général des Nations Unies pour stimuler les Objectifs de développement durable (Odd) « est une reconnaissance du chemin que nous devons parcourir pour la justice et l’équité ».



Il déclaré dan la même perspective que la question des « perceptions injustes » des risques et des notations de crédit qui « offrent à l’Afrique des options d’emprunt limitées doit être résolue ».



« Nous ne devrions pas accepter que seuls deux pays africains soient notés comme destination d’investissement et que 22 pays ne le soient pas », a soutenu le secrétaire exécutif de la Cea qui a noté que les pays doivent se concentrer sur l’approfondissement de la mobilisation des ressources intérieures pour la durabilité.



Pour Claver Gatete, « les emprunts extérieurs sont devenus coûteux, peu fiables et intenables ». Par conséquent, il a confié que « réformer nos systèmes fiscaux et réduire les risques liés à l’environnement des affaires sont des impératifs inévitables ».



Il a soutenu enfin qu’il est nécessaire d’investir dans le développement du marché des capitaux afin de fournir des ressources à long terme pour les investissements du secteur privé ».



Bassirou MBAYE









Source : Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique (Cea) a déclaré que l'Afrique se trouve à un moment charnière, confrontée à de nombreux obstacles tels que l'insécurité alimentaire, les contraintes budgétaires, l'escalade du fardeau de la dette et les effets néfastes du changement climatique.

