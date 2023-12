Compte-rendu du député Guy Marius Sagna : Ces huit questions sur la table du gouvernement

Nuyu naa la ! J'ai adressé aujourd'hui au gouvernement huit (08) questions écrites.



1- Y-a-t-il eu un accaparement foncier de 400 hectares à Mbour 4 dans le département de Thiès ? 400 hectares ont été déclassés et des noms de personnes haut placées dans l'appareil d'État sont entendus parmi les bénéficiaires alors que les citoyens peinent à avoir des terrains à usage d'habitation. Parfum de tong-tong ?



2- Le gouvernement du Sénégal est-il conscient des discriminations, des difficultés rencontrées par les quarante (40) enseignants-formateurs des ISEP qui s'occupent de près de six mille (6.000) apprenants ?



3- Promis en 2013, pourquoi le gouvernement tarde à restituer la gestion du marché central au poisson de Pikine à la ville de Pikine ?



4- Cent admis au concours d'admission à l'école d'hygiène depuis le 17 novembre 2022 n'ont toujours pas commencé leur formation. Que se passe-t-il ? Quand vont-ils enfin commencer leur formation ?



5- les populations de Niacoulrab ont connu une pénurie d'eau pendant plusieurs jours sans en être averties. Que fait le gouvernement ?



6- les populations de Botou à 10km de Tambacounda sur la route de Kidira sont restées plusieurs jours sans eau. Où est le gouvernement ?



7- L'ISEP de Thiès en métiers du rail forme-t-il des chômeurs ? La question est juste et légitime quand on sait que le gouvernement ne les recrute pas malgré les engagements du président de la république. Pourquoi le gouvernement ne recrute pas les sortants de l'ISEP de Thiès ? Le gouvernement prévoit-il de les recruter en 2024?



8- Pourquoi seuls 27 sapeurs-pompiers sur plus de 150 sont-ils autorisés à faire le concours d'entrée à l'école nationale des douanes alors que nombreux sont ceux qui totalisent au moins les 10 ans de service ? Le droit des sapeurs pompiers à faire des concours pour intégrer d'autres corps ne doit pas être bafoué. La devise des sapeurs pompiers sénégalais est "sauver ou périr". Les droits des sapeurs pompiers ne doivent pas périr.



Sonko 5e Président !

GMS