Compte-rendu mensuel : Les principales activités du député Guy Marius Sagna en Janvier 2023 Vous m'avez élu député le 31 juillet dernier. Je vous ai présenté la liste de mes activités parlementaires et extra-parlementaires du 31 juillet au 31 décembre 2022. Vous m'avez demandé de vous rendre compte tous les mois. Voici le compte-rendu de mes activités parlementaires et extra-parlementaires du mois de janvier 2023.

- j'ai pris 07 initiatives parlementaires avec 07 questions écrites et orales. Ces questions écrites et orales interpellant le gouvernement ont porté sur:



- la situation à la SEN'EAU et les risques d'augmentation du prix de l'eau ou de perte de recettes de l'État



- la situation des universités de l'UGB, de Assane Seck de Ziguinchor, de l'université du Sine-Saloum, de l'université virtuelle du Sénégal



- la situation des gardes-forestiers qui sont contractuels depuis 26 ans



- la situation des réfugiés mauritaniens au Sénégal sans document depuis 30 ans



- la situation des écoles privées de santé avec des résultats catastrophiques



- la situation des Jambars qui avaient participé à la guerre du Golfe



- la situation du centre de santé de Gandiaye en construction depuis 2007



Pendant ce mois de janvier 2023, j'ai rencontré plus de 27 organisations et individualités. Il s'agit de rencontres avec:



- le comité exécutif des étudiants de l'université du Sine-Saloum

- l'alliance pour une nouvelle citoyenneté

- le collectif pour la défense des intérêts de Joal Fadiouth

- le collectif pour la défense des intérêts de Kandam

- le collectif des licenciés de la mairie de Ouakam,

- Taxawu sunu momel de Sebikotane

- l'association des professionnels de la pêche industrielle

- l'association des militaires invalides du Sénégal

- les travailleurs des centres d'appels

- le collectif des villages impactés par l'université Sine-Saloum

- le collectif des anciens travailleurs de ABS

- le collectif du village de Tchiky

- la coordination des réfugiés mauritaniens au Sénégal

- le GIE Sukkali Kom de Malicounda

- le collectif Taxawu Cayar

- And samm sunu momel de la commune de Ngogom

- le collectif pour la défense des intérêts de Gandiaye

- le collectif pour la sauvegarde de la baie de Hann - Dalifort

- collectif national des étudiants et professionnels en sciences infirmières et obstétricales du Sénégal

- les victimes du trafic de faux visas

- l'intersyndicale de SEN'EAU

- Faisons parler les murs

- les étudiants des écoles privées de santé en biologie

- le collectif de la promo 6 de l'université virtuelle du Sénégal (UVS)

- le collectif Manko Aar sunu alal de Tivaouane peulh sur mer

- le collectif des anciens combattants de la guerre du Golfe

- le collectif pour la défense de Yène



Je suis allé à :

- Gandiaye au sujet du centre de santé de Gandiaye en construction depuis 2007 et jusqu'à présent inachevé

- au village de Kandam où les populations sont victimes de spoliation foncière

- à Malicounda où les acteurs de la filière porcine sont insuffisamment considérés par l'État



J'ai participé à 2 conférences de presse.



Au total, du 31 juillet 2022 date à laquelle vous m'avez élu député au 31 janvier 2023, j'ai pris 17 initiatives parlementaires, j'ai rencontré plus de 61 organisations et individualités.









