Concert à Sédhiou : Papis Cissé sur scène avec Coumba Gawlo Seck

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur l’émigration irrégulière, Coumba Gawlo était ce mardi, à Sedhiou où elle a animé un concert. En tant que fils du terroir et fort de sa réussite sociale, le footballeur a profité de cette scène pour se solidariser à la cause défendue par la Diva.



S’adressant à ses parents en langue locale, il s’est engagé à joué sa partition pour l’émergence de Sédhiou, non sans manquer de rappeler le devoir de l’Etat, de soutenir sa contrée. Affichant sa fierté d’être un fier natif de Sédhiou, il évoquera sa propre histoire quand il était pêcheur pour expliquer que chacun doit assumer son destin.



Rappelant au passage que cette cause défendue par Coumba Gawlo est une aubaine pour les jeunes de croire en eux, l’international sénégalais émettra sur la même longueur d’onde que la Diva qui, côté spectacle, a offert aux populations un spectacle époustouflant qui restera gravé dans la mémoire des mélomanes des populations.











Leral.net