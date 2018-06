Concertation sur le Pétrole et le Gaz : L’opposition maintient le boycott.

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Juin 2018 à 15:24 | | 0 commentaire(s)|

L’opposition et la société civile dites « significatives», n’ont pas part à la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. La rencontre qui se tient présentement au Centre international de Conférence de Diamniadio, n’a pas vu l’ombre leurs membres, qui ont préféré certainement suivre l’évènement sur le petit écran.



Comme ils l’avaient annoncé, cette rencontre vise à légitimer ce qu’ils avaient décrié auparavant. A savoir que Macky Sall a attendu d’avoir tout bradé et à vil prix, les ressources pétrolières et gazières pour ensuite les appeler à la table.



Si l’opposition a décidé de boycotter, il faut reconnaître cependant que Macky Sall a réussi à remplir la salle des sommités auxquelles on peut citer des politiques, des chefs religieux (musulmans et chrétiens), de la société civile, des autorités coutumière…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook