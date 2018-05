Concertations sur les ressources naturelles: Mamadou L. Diallo rejette l'appel de Macky Sall

Le leader du Mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo rejette à son tour, l'appel du Président Macky Sall pour des concertations sur les ressources naturelles du Sénégal. Car, dit-il, le Président Macky Sall a déjà signé ses accords avec les compagnies étrangères en violation de la Constitution qui dit bien, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Aussi, a-t-il estimé que cet appel à la concertation sur le pétrole et le gaz, est un énième bluff qui cherche à faire avaliser ces accords avec la Mauritanie et faire oublier le scandale de l’affaire Petro Tim.



« En vérité, le Président Macky Sall a déjà signé ses accords avec les compagnies étrangères en violation de la constitution qui dit bien, que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Cet appel à la concertation sur le pétrole et le gaz est un énième bluff qui cherche à faire avaliser ces accords avec la Mauritanie et faire oublier le scandale de l’affaire Petrotim. Comme toujours, les appels à la concertation du Président Macky Sall sont destinées à faire avaliser une décision déjà prise: Affaire Karim Wade et élections au Hcct, cartes biométriques et parrainage ».



Remettant ainsi au goût du jour la question des ressources minérales, Mamadou Lamine Diallo a interpellé, en outre, l'Ofnac sur l’affaire Franck Timis. Pour lui, c'est un dossier que ladite structure devrait clarifier pour le peuple sénégalais qui demande la transparence comme le stipule la Constitution.











Leral.net