Concours général : parents d’élèves et enseignants exigent la reprise de l’épreuve de Mathématiques

Levée de boucliers contre les irrégularités de l’épreuve de Mathématiques du Concours général des classes de Terminale. A l’instar de l’association des parents d’élèves, le secrétaire général du Cusems, Abdoulaye Ndoye exige la reprise de l’épreuve pour donner la même chance à tous les candidats, rapporte L’As.



Selon M. Ndoye, il est interdit de télécharger des épreuves d’examen sur internet. En fait, il était impossible pour les candidats de résoudre l’exerce n°1 de probabilité à cause d’une erreur. L’association des parents d’élèves affirme que cette épreuve a été téléchargée sur internet et des élèves l’ont déjà traitée. On attend les réactions des ministres de l’Enseignement Supérieur et de l’Education nationale.

