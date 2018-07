Condamné à six reprises, le multi récidiviste de 22 ans déclare qu’il ne peut pas arrêter de voler Condamné à six reprises pour vol, Khadim Diop, un multi récidivistes de 22 ans attrait hier devant la barre du tribunal d’instance pour les mêmes faits, a dit à qui veut l’entendre, qu’il ne peut pas arrêter de voler, car un mauvais sort lui a été jeté. Non convaincu, le Tribunal l’a condamné à 5 ans, dont 2 ans ferme.

Âgé seulement de 22 ans, Khadim Diop, jeune charretier domicilié à Louga, vient de réaliser un exploit difficilement égalable. Ce dernier, qui a goûte aux rigueurs carcérales dès sa tendre enfance, n’a pas passé un mois de liberté depuis presque dix ans.



En effet, en huit (8) années, il a fait plusieurs allers-retours à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Louga, où il a pris ses marques. Son jeu favori : le vol. Fraîchement élargi de prison en mars dernier, après qu’il a purgé une peine d’un an ferme, le multirécidiviste a savouré une liberté de moins de deux semaines, avant d’être arrêté à nouveau au marché central où il tentait de chiper le sac d’une dame.



Jugé et condamné à trois mois ferme, il a faussé compagnie à ses codétenus en juin dernier. Moins d’un mois plus tard, le jeune Khadim Diop, sachant certainement qu’il ne peut plus opérer à Louga où il ne passe plus inaperçu, a décidé de changer de terrain de prédilection. C’est ainsi qu’il s’est rendu dans la ville de Keur Momar Sarr pour y mener ses activités délictuelles.



Ainsi, après avoir repéré une boutique spécialisée dans la vente de téléphone portable, le sieur Diop a attendu le moment propice pour passer à l’action. Sans faire de bruit, il s’est terré dans un coin, attendant que le téléfilm «Wiri Wiri» démarre pour dérouler son plan. Sachant que toutes les populations de cette ville sont concentrées sur le petit-écran pour suivre la bande à Saneex, il a ouvert la boutique dont la porte donne à une ruelle. Puis, il s’est emparé d’un ordinateur et d’un téléphone portable de marque.



Cependant, avant qu’il ne vide les lieux, le propriétaire de la boutique arrive. Mis aux arrêts, il a été conduit dans les locaux de la Brigade de gendarmerie avant d’être déféré au Parquet de Louga. Attrait hier devant la barre du tribunal d’instance, le prévenu a déclaré, pour diluer sa responsabilité pénale, qu’il a commis ce vol sous l’emprise de l’alcool. « J’avais beaucoup bu, je ne me rappelle de rien. J’ai appris que les objets volés ont été trouvés entre mes mains, mais vraiment, je ne peux le confirmer, car j’étais ivre», s’est-il défendu.



Relancé par le Parquet, qui lui a demandé pourquoi il ne peut arrêter de soustraire le bien d’autrui, le prévenu a clairement dit qu’il ne peut cesser de voler, parce qu’un mauvais sort lui a été jeté. Toutefois, il a essayé de berner le Tribunal, soutenant que cette fois-ci, si on lui accorde une ultime chance, il allait cesser de voler. Non convaincu par cette «amende honorable», le Parquet a requis une peine de 5 ans, dont 2 ans ferme, à l’encontre de Khadim Diop. Il a été suivi à la lettre par le tribunal.











L’Observateur

