Condamnés à 1 mois de prison ferme: Ameth Thiou et Eumeudy Badiane, libres Les danseurs de Wally Seck, Ameth Thiou et Eumeudy Badiane, condamnés à 1 an, dont 1 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar ont été libérés, ce matin.

Dimanche 25 Juillet 2021

Ameth Thiou et Eumeudy Badiane retrouvent leurs familles respectives. Les danseurs de Wally Seck, qui étaient visés pour outrage public aux bonnes mœurs et acte impudique ont fini de purger leur peine.



Placés sous mandat de dépôt depuis le 25 juin, aujourd’hui, ils hument de nouveau l’air de la liberté.



A retenir qu’Ameth Thiou et Eumady Badiane s’étaient embrassés en plein concert de Wally Seck.



