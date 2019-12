Condamnés à 2 ans avec sursis : Cheikhouna Guèye et ses co-prévenus libres (VIDEO) Le verdict vient de tomber. Le marabout Cheikhou Guèye et ses co-pévenus dans l’affaire des talibés enchaînés à Ndiagne sont libres. Je juge du tribunal de Grande instance de Louga a en effet, condamné le marabout et ses co-accusés à 2 ans de prison avec sursis. Le procureur avait requis 2 ans de prison, dont 2 ferme lors du procès, rappelle-ton.

