Condamnés à deux ans dont un mois de prison ferme: Les prévenus vendaient les carnets de vaccination contre la Covid-19 à 1000 FCfa et 1500 FCfa

Amadou Assane Fall, Cheikh Tidiane Aw et Moussa dit Papa Diop, ont comparu hier devant le Tribunal de Grande Instance de Dakar pour association de malfaiteurs, contrefaçon des sceaux de l’Etat et contrefaçon de documents administratifs.



Au terme de leur procès, raconte "L'As", ils ont été condamnés à deux ans dont un mois de prison ferme. Au mois d’août dernier, le commandant de la Brigade de recherches de Dakar a reçu un renseignement faisant état d’un réseau de trafic de fausses cartes de vaccination contre la Covid- 19. Le commandant de la légion de Gendarmerie Ouest, ayant reçu la même information, a donné instruction au commandant de brigade d’ouvrir une enquête à cet effet. Les investigations menées dans ce cadre, ont permis l’arrestation d’Amadou Assane Fall, Cheikh Tidiane Aw et Moussa dit Papa Diop. Ils ont été interpellés suite à la découverte de faux carnets de vaccination par devers eux.



Des vérifications effectuées au niveau des services concernés, démontrent que ces carnets ainsi que leurs cachets sont faux.



En effet, 4 carnets de vaccination ont été retrouvés en possession de Amadou Assane Fall dont deux contre la Covid-19. Ces documents ont été vendus à un agent infiltré. En outre, 4 autres carnets de vaccination ont été découverts par devers Moussa Diop et 50 carnets sur la personne de Cheikh Tidiane Aw.



Suffisant pour que ces trois individus soient inculpés d’association de malfaiteurs, de contrefaçon des sceaux de l’Etat et contrefaçon de documents administratifs.



A la barre hier, Moussa dit Pape Diop a reconnu les faits qui lui sont reprochés. « Je vends des carnets de vaccination contre la Covid-19 à 1000 FCfa ou 1500 FCfa », avoue-t-il, avant d’ajouter toutefois qu’il ignorait que ceci constitue un délit. Son acolyte Cheikh Tidiane avoue qu’il a été arrêté avec un carnet de vaccination contenant des cachets. Il révèle que son fournisseur répond au nom de Omar Guèye, qui est son fournisseur. Amadou Alassane a abondé dans le même sens.



Dans ses observations, le ministère public a indiqué que les faits ne souffrent d’aucune contestation. Jugeant les faits d’une extrême gravité, il a requis 2 ans dont 1 mois de prison contre les mis en cause. Le juge a pratiquement suivi le réquisitoire du parquet, en condamnant Assane Fall à deux ans dont un mois ferme.



Relaxé des chefs d’association de malfaiteurs et de contrefaçon, il a été reconnu coupable de faux, usage de faux en documents administratifs et mise en danger de la vie d’autrui. Il en est de même pour ses co-prévenus Moussa Dit Pape Diop et Cheikh Tidiane Aw, qui écopent de deux ans dont 15 jours de prison ferme.