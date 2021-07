Condoléances: Le Président Macky Sall s’est rendu chez le ministre d'Etat, Augustin Tine Le président de la République Macky Sall, accompagné de la Première dame, Mme Marième Faye Sall, s'est rendu cet après-midi chez le ministre d'Etat Augustin Tine, pour lui présenter ses condoléances suite à la perte de sa fille.

C'était en présence de la famille du ministre d'Etat, des ministres d'Etat Mahmoud Saleh et Mbaye Ndiaye, du ministre Mor Ngom, du premier vice-président de l'Assemblée Nationale Abdou Mbow ainsi que des amis, parents et proches du ministre d’Etat Augustin Tine.

