Condoléances: Sonko et GMS prompts sur celles d'Imam Ndao et indifférents au rapt et meurtre des soldats sénégalais par Salif Sadio

Vendredi 9 Septembre 2022

Le Président Macky Sall "préfère donner ses condoléances aux toubabs avec la Reine Elisabeth II que de le faire avec Imam Alioune Badara Ndao", avait réagi Guy Marius Sagna.



Pourtant Sonko et Guy Marius, si prompts à présenter leurs condoléances lors du décès de l'imam Alioune Badara Ndao et pourtant sont indifférents au rapt et meurtre des soldats sénégalais par le rebelle Salif Sadio.



Ils n'ont jamais présenté leurs condoléances aux militaires morts en Casamance.



Pour rappel, le Chef de l'Etat a tweeté suite au décès de la Reine d'Angleterre, Elisabeth II, pour lui rendre hommage.

