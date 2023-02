Condoléances chez Babacar Diop : Idrissa Seck enchaîne les révélations

Avant-hier, chez Dr. Babacar Diop, Maire de Thiès, où il était venu présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu du père de ce dernier, Idrissa Seck a fait des révélations politiques.



« Lors de notre première rencontre à l’occasion de laquelle il avait émis la volonté de m’accompagner sur le plan politique, ce que Babacar Diop m’avait dit, est resté encore vivace dans son cœur et dans ses actes de tous les jours, il n’a jamais ramé à contre-courant ». Ce témoignage est du Président Idrissa Seck qui ajoute : « A l’époque, je l’avais félicité pour la confiance renouvelée que les étudiants portaient sur sa personne. Il m’avait répondu qu’il prend en compte au quotidien cette confiance, dans ses déclarations, mais aussi dans ses actions de tous les jours ».



Selon lui, lors de l’élection présidentielle de 2019, Dr. Babacar Diop a pris la décision de l’investir candidat avec son parti, à travers un congrès. « Ces élections de 2019 ont été couronnées de succès pour notre coalition et certains étaient même convaincus de notre victoire, tandis que d’autres nous donnaient la seconde place à l’issue du scrutin. C’est alors que j’ai regroupé tous les candidats de l’opposition chez moi au Point E, en l’occurrence Ousmane Sonko, Me Madické Niang et Issa Sall. Ce jour-là, je leur ai dit que quiconque porte l’ambition de présider aux destinées du pays, n’a pas le droit d’y installer un climat d’instabilité.



A l’époque, les jeunes étaient prêts à investir les rues pour manifester, mais il n’était pas question pour moi d’agréer une telle démarche. C’est parce que, s’il y a eu des négligences au niveau de la surveillance du processus, au point d’arriver à une telle situation, la seule alternative crédible à l’époque, c’était d’aller se préparer pour les prochaines joutes électorales, au lieu d’ouvrir un contentieux et emprunter le chemin du Conseil constitutionnel », a souligné Idrissa Seck.



Après cela, dit-il, le président de la République a appelé à un dialogue politique national et toute l’opposition a donné son accord pour y participer et tous les leaders étaient représentés dans la commission, sous la présidence du défunt Général Niang.



Après de larges discussions, un accord avait été scellé autour de 25 points contre 2 ou 3 points de désaccord. Le point le plus important était lié à la considération et au respect des droits de l’opposition, mais aussi la désignation d’un Chef de l’opposition. La majorité avait alors estimé que c’est le Président Macky Sall qui avait été élu, pour avoir engrangé le plus de suffrages et donc le Chef de l’opposition devait être le candidat qui est venu en seconde position.



Mais à en croire Idrissa Seck, l’opposition était contre ce principe, certains estimant qu’il fallait se baser sur les résultats des élections législatives. Et si Me Abdoulaye Wade avait dit qu’il était bel et bien le Chef de l’opposition, Ousmane Sonko avait estimé que cela n’avait pas d’importance pour lui. « D’autres leaders de l’opposition, même s’ils n’avaient pas craché sur la proposition de la majorité, avaient estimé qu’il fallait renvoyer la question jusqu’en 2024, ce qui montre une volonté de faire en sorte que je ne sois pas Chef de l’opposition. C’était donc le point essentiel de désaccord entre la majorité et l’opposition », ajoute-t-il.



Il indique ensuite qu’entre-temps, la pandémie de COVID-19 a frappé aux portes du Sénégal et le président de la République a réitéré son appel à l’endroit de l’opposition, qui a positivement répondu. Idrissa Seck affirme qu’il avait accepté la main tendue du président de la République, conformément à son postulat de départ, lié au fait que quiconque porte l’ambition de diriger ce pays, n’a pas le droit de ramer à contre-courant de ses intérêts, surtout quand une menace le guette.



Il poursuit : « J’avais aussitôt pensé que le Dr. Babacar Diop pouvait être d’un grand apport sur ce chemin, mais quand nous avons évoqué la question ensemble, il a décliné, par respect à sa famille politique. Malgré cela, nos relations sont restées intactes et il fait tout pour les préserver, d’où le sens de ce déplacement pour lui présenter mes condoléances ».



Il précise que la peine est partagée, car il s’agit d’un père commun et c’est pourquoi il pouvait aussi demander que Dr. Babacar Diop lui présente ses condoléances. « Quand j’ai emprunté l’avenue de Caen et me suis rendu compte que l’éclairage public que j’y avais réalisé en 2004 était au top, je me suis dit que le Maire Babacar Diop est sur la bonne voie », a ensuite témoigné l’ancien maire de Thiès. Selon lui, Babacar Diop fait partie des plus valeureux de ses petits frères.



« Dieu a fait qu’il occupe aujourd’hui le même fauteuil de maire de Thiès que j’occupais en compagnie de Yankhoba Diattara. Ce qui fait de lui, la première autorité de cette ville. C’est pourquoi, même s’il est mon petit frère, je me suis prescrit le devoir de venir partager sa peine, à l’occasion du rappel à Dieu de son père », a-t-il déclaré.













L’As