Confection de faux documents: M.Sy arrêté avec 26 passeports à Mbao

M. Sy, un as de l'escroquerie, mis hors d'état de nuire. Le mis en cause, spécialisé dans la confection de faux documents, faisait l'objet de plusieurs plaintes, souffle L'Observateur de ce samedi, 4 janvier, repris par Seneweb. Révélant son mode opératoire, le journal du Groupe futurs médias précise que l'escroc, «tiré à quatre épingles et muni de faux documents, parcourait tous les jours les rues de Dakar et sa banlieue, se présentant comme un facilitateur dans les démarches pour obtenir un visa». C'est ainsi qu'il s'est fait forgé une réputation, le bouche à oreille aidant. Sauf que tous ses clients, principalement des jeunes ne pensant qu'à émigrer, ont été roulés dans la farine.



Parmi ses victimes, figure le nommé A. Sall, cite la même source : «Il avait sollicité les services de M. Sy pour faire voyager son jeune frère aux États-Unis. Après d'âpres discussions, [le faussaire] lui réclame 3,5 millions de francs Cfa pour l'obtention du visa. Le montant sera vite mobilisé et remis à M. Sy, qui promet de fournir le visa dans les plus brefs délais. Seulement, au bout de quelques jours, Sy coupe tout contact avec [le client]. Il disparait après avoir empoché l'argent.»



Sall s'empresse de saisir la police de Zac Mbao. Qui reçoit d'autres plaintes déposées contre le même mis en cause par d'autres candidats à l'émigration. La chasse à l'homme démarre. Localisé, Sy sera cueilli dans son appartement à la Cité Conachap de Mbao par les éléments de la brigade de recherches conduits par le commissaire Alpha Oumar Bâ.



Plus de 20 passeports, des cachets de sept sociétés fictives, servant à confectionner de faux contrats de travail, un important lot de relevés de comptes bancaires, deux ordinateurs, un téléphone fixe et une imprimante avec scanner, ont été découverts et saisis lors de la perquisition de son appartement. L'escroc, âgé de 29 ans, a été déféré au Parquet, signale L'Observateur.