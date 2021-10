Conférence Babacar Ndiaye : Le rôle clé de la science, la technologie et l’innovation au menu de la 5ème édition

«Ameenah Gurib-Fakim a été présidente du Conseil international de l'Union scientifique - Bureau régional pour l'Afrique, avant de devenir la première femme présidente de Maurice. Elle a été lauréate du Conseil économique et social national (2007) et de l'Union africaine pour les femmes et la science », renseigne un communiqué de presse.



Selon le communiqué, la crise sanitaire a renforcé le besoin urgent pour l’Afrique d’atteindre l'autosuffisance en médicaments et autres produits manufacturés essentiels, qui ne pouvaient pas être importés au plus fort de la pandémie, soit en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, soit à cause de l'interdiction de les exporter pour pouvoir mieux répondre aux besoins des marchés nationaux.



«Pendant trop longtemps, la science et la technologie, les moteurs les plus importants du développement économique, ont été négligées en Afrique. Nous ne pouvons pas parler de transformation sans investir dans la science », a déclaré le professeur Benedict Oramah.



La Conférence Babacar Ndiaye de cette année envisagera les possibilités d’investissements africains dans la science, la technologie et l'innovation pour résoudre les problèmes actuels auxquels l’Afrique est confrontée. Elle étudiera aussi la possibilité de créer des industries offrant des débouchés pour les générations présentes et futures.



La conférence Babacar Ndiaye est devenue, depuis 2017, l'un des moments forts du calendrier d'Afreximbank. Un événement unique en son genre qui sert de lien entre les clients, partenaires, actionnaires et professionnels d'Afreximbank.

En outre, la Conférence offre une excellente occasion de se connecter avec les membres de la diaspora africaine, les décideurs politiques et économiques, les professionnels du développement, ainsi que les investisseurs intéressés par les opportunités commerciales en Afrique.



La Banque africaine d’import-export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain.



Adou Faye

La cinquième édition de la Conférence Babacar Ndiaye se tiendra ce mercredi 20 octobre. Elle réunira des dirigeants des secteurs public et privé, des groupes de réflexion, des universitaires et le grand public pour dialoguer avec la professeure Ameenah Gurib-Fakim, personnalité politique et scientifique de renommée mondiale.