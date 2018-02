Conférence sur le financement de l'éducation: Pas moins de 7 chefs d'Etats africains attendus à Dakar

Le président de la République, Macky Sall a accueilli, ce jeudi, à l’aéroport international Léopold Sédar Senghor ses homologues de la République centrafricaine, du Mali, du Niger et du Tchad, venus participer à la 3e Conférence internationale de reconstitution des Fonds du Partenariat mondial sur l’éducation.



Les présidents centrafricain Faustin-Archange Touadéra, malien Ibrahim Boubacar Keïta, nigérien Mouhamadou Issoufou et tchadien Idris Déby Itno ont devancé ce jeudi le président français co-président de la 3e Conférence qui se tient pour la première fois en terre africaine.



Il est attendu, dans la nuit, l’arrivée des chefs d’Etat du Bénin Patrice Talon, du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré et du Togo Faure Gnassingbé, a-t-on appris.



Un peu tôt dans la matinée, le Premier ministre Mouhamad Boun Abdallah Dionne avait accueilli son homologue de la Côte d’Ivoire Amadou Gon Coulibaly, venu également prendre part à la Conférence de Dakar sur le financement de l’éducation, prévue vendredi au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).