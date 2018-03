Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Confidence: "Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là !" Rédigé par leral.net le Mardi 13 Mars 2018 à 23:07 | | 0 commentaire(s)| Bonjour Fleur,



'' J’étais en relation avec Armand, mon amoureux. Un jour pendant que nous étions en plein ébat amoureux, quelque chose d’inattendu s’est produit. Je ne sais pas ce qui m’a pris ce jour-là. J’étais depuis presque 2 ans avec lui, et j’étais très amoureuse. Mais ce jour-là, au moment de jouir, j’ai hurlé « Henry !" le prénom de mon ex !

Ça a tout de suite calmé mon chéri, qui m’a lancé un regard noir ! Il n’a plus voulu me toucher pendant plusieurs jours, et on a fait un break d’un mois dans notre relation…

Aujourd’hui encore, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé dans ma tête et mon chéri n'arrive pas à me pardonner! Je lui fais comprendre qu’il n’y a plus rien entre Henry et moi, mais il ne me croit pas. Aide moi s’il te plait, je ne voudrais pas le perdre.''

Adeline, 34 ans

REPONSE DE FLEUR,

Adeline, c’est une situation qui n’est pas aussi compliquée que ça. Tout dépend maintenant du niveau de compréhension de ton chéri. C’est un accident qui est arrivé et il devrait être à mesure de te pardonner, même si c’est une situation qui suscite quand même de la jalousie.

Aussi, peut-être as-tu l’habitude de parler de ton ex ou de faire des comparaisons. Si c’est le cas, je te conseillerais de mettre fin à cette manière de faire.

Dans tous les cas, continue de demander pardon et surtout fais attention pour ne pas que ce genre de situation arrive encore à l’avenir…















