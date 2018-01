Confidentiel : Leral.net vous sert en exclusivité l’intégralité des contrats pétroliers signés par le Sénégal

Avec son crédo «S’informer en temps réel», Leral.net, toujours sur le qui-vive, avec des informations sûres et vérifiées, vous promet des scoops de première main, avec des documents confidentiels signés par trois grands dignitaires politiques sénégalais.



D’après nos sources, le document initial devait être signé plutôt. Toutefois, même après l’acceptation du «deal» par Abdoulaye Wade, Karim Wade qui, alors super ministre de la Coopération internationale des Transports aériens, des Infrastructures et de l’Energie avait émis son veto pour avoir jugé nécessaire de prendre un peu plus de temps.



Selon toujours nos sources, Karim Wade s’était même, par la suite, déplacé à Londres pour renégocier avec Frank Timis pour une rallonge financière. Ce qui aurait fâché ce dernier. D’ailleurs, Frank Timis, lors de son audience à l’OFNAC (Office National de Lutte contre la Fraude et la Corruption)) aurait même fait des confidences à ce sujet à l’ancienne boite de Nafi Ngom Keita. En définitive, dans le document finalement signé par Karim Wade (voir document), il est aussi apposée celle de M. Wong Joon Kwang, représentant de Petrotim Limited Petrotim est une filiale 100% de Petroasia du chinois Wong... c'est lui qui a signé. Timis n'a acheté Petrotim , Ibrahima Mbodji, alors Directeur général de Petrosen et enfin celle d’Abdoulaye Wade avec la mention «Pour Approbation».



En plus de ces révélations sur ce sujet économique qui défraie la chronique, Leral.net vous propose l’intégralité des contrats pétroliers que le Sénégal a signés avec les conglomérats d’entreprises, tout en vous proposant, dans la foulée, un téléchargement gratuit à ses internautes et auditeurs de sa plateforme.



Au-delà de Loi N° 98-05 du 08 janvier 1998 portant Code Pétrolier et du décret N° -98-810- du 06 Octobre 1998 fixant les modalités et conditions d’application de la loi n° 98-05 du 08 janvier 1998 portant Code pétrolier, il y a l’accord d’association entre la société des pétroles du Sénégal et SENEGAL HUNT OIL COMPAGNY-RUFISQUE ET SANGOMAR OFFSHORE PROFOND, ainsi l’accord d’association entre la société des pétroles du Sénégal et PETRO-TIM Limited-ST LOUIS OFFSHORE PROFOND.



Sans oublier le Contrat de Recherche et de partage de production d’hydrocarbures St Louis OFFSHORE PROFOND et les accords d’association entre la société des pétroles du Sénégal PETRO-TIM Limited-CAYAR OFFSHORE PROFOND.



Enfin, le Contrat de Recherche et de partage de production d’hydrocarbures RUFISQUE ET SANGOMAR OFFSHORE PROFOND et le Contrat de Recherche et de partage de production d’hydrocarbures CAYAR OFFSHORE PROFOND. Comme annoncé, Leral.net est revenu en vous livrant in extenso le contenu de ces dossiers brulants. Bonne lecture…





