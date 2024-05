Conflit à Gaza : L’Oci appelle le monde entier à agir pour mettre un terme au crime de génocide

Selon eux, tous les efforts doivent être déployés pour accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire et rejettent toute tentative de déplacer le peuple palestinien en dehors de sa terre. Les chefs d’Etat de l’Oci, réitèrent leur soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour l’obtention de ses droits inaliénables. Ils exhortent la communauté internationale à contraindre la puissance occupante à respecter le droit international, les résolutions des Nations Unies et, plus précisément celles du Conseil de sécurité, y compris la Résolution 2720 (2023) et 2728 (2024), et à mettre fin à l’occupation illégale, à la colonisation et à l’apartheid dans le territoire palestinien et, notamment à Al-Qods Al-Charif. «Faute de quoi, le conflit ne pourra que se prolonger, provoquer davantage de souffrances et d’instabilité dans la région », lit-on dans la déclaration finale.





Ils réaffirment la nécessité de permettre au peuple palestinien d’exercer ses droits nationaux légitimes, tels qu’ils sont reconnus par la communauté internationale, notamment à travers la reconnaissance de l’État de Palestine jouissant d’une pleine souveraineté sur les frontières de 1967, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.



Les chefs d’Etat de l’Oci insistent sur la nécessité de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver l’identité islamique d’Al-Qods Al-Charif face aux dispositions et politiques illégales ainsi qu’aux tentatives de judaïsation de l’occupant et aux violations de la sacralité et du statut d’Al-Haram Al-Charif. Ils exhortent leurs frères palestiniens à resserrer leurs rangs dans leur combat à l’effet d’atteindre leurs objectifs, sous la bannière de l’Organisation de libération de la Palestine (Olp), seul représentant légitime du peuple palestinien.



Adou Faye



Fin à Banjul en Gambie, du 15ème sommet de l’Organisation de la coopération islamqie (Oci). Dans la déclaration finale, les chefs d’Etat de l’organisation affirment leur solidarité face à la «catastrophe humanitaire qui frappe la Bande de Gaza et sa population en raison de l’agression israélienne ininterrompue » depuis plus de six mois, sans respect des valeurs morales et humanitaires les plus élémentaires. Ils appellent les pays du monde à agir impérativement pour mettre fin au crime de génocide commis par l’occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la Bande de Gaza et mettre en œuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour internationale de Justice.Source : https://www.lejecos.com/Conflit-a-Gaza-L-Oci-appel...