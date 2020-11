Conflit autour du TF N 1451/R de 28 HA 3A 96CA: la SCI Thiandoum poursuit Tahirou Sarr pour escroquerie sur des derniers publics

27 ans n’ont pas suffi pour boucler la boucle dans ce litige qui entoure le Tf n°1451/R. Dernièrement, cette affaire a fait couler beaucoup d’encre et de salive avec le leader du Pastef, Ousmane Sonko, qui l’a remise sur la place publique. Avec des plaintes et des contre-plaintes. A titre de prolongation de cette affaire, la SCI Thiandoum a servi une citation directe à Seydou Sarr alias Tahirou Sarr, celui qui est accusé d’avoir acheté par l’entremise de sa société Sofico SA,le titre foncier auprès des héritiers à 2,5 milliards, pour le revendre à 94 milliards. Pour la petite précision, la SCI Thiandoum est le mandataire des héritiers. En effet, après 27 ans de procédure, les héritiers ont donné mandat à la SCI Thiandoum (une société immobilière)pour la régularisation et la récupération du titre foncier et la mise en œuvre de la procédure d’indemnisation. Une procédure d’indemnisation a ainsi été entamée, en 2014, pour la totalité, c’est-à-dire les 28ha3a96ca. Et manifestement, cette procédure n’a pas abouti. Qu’est ce qui s’est passé ? Qu’est-ce qui bloque dans ce dossier ? Nous donnons notre langue au chat.





Des négociations en cours





Mais, ce qui est sûr, c’est qu’à la suite de cette procédure pénale enclenchée contre l’homme d’affaire Tahirou Sarr, à travers une citation directe, des négociations sont en cours. Vont-elles aboutir ou vont-elles encore faire fiasco ?Nul ne sait.

Faut-il le rappeler, Tahirou Sarr, semble-t-il, n’aurait pas encaissé les 94 milliards de francs. Il résulte du rapport d’enquête parlementaire que l’homme d’affaire a déboursé au total plus de 3 milliards pour la cession de créance et c’est d’accord parties, avec les procurations des 5 familles héritières de feue Mbagour Diagne. 2,5 milliards ou 3 milliards, en tout cas, plusieurs chiffres ont été avancés. Combien Tahirou Sarr a encaissé réellement, en retour ?

Quoi qu’il en soit, du côté des héritiers, on soutient que le Tribunal a ordonné la radiation de toutes les inscriptions qui étaient sur ce titre foncier. Du coup, ils entrent en possession de leurs biens.

Le 3 décembre prochain, les deux parties vont encore se faire face. Si entre-temps les négociations ne donnent rien, la procédure va se poursuivre contre Tahirou Sarr. Ce dernier ne voudra certainement pas perdre ce qu’il a investi.







Alassane DRAME (Jotaay.net)