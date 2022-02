Conflit casamançais: Le sélectionneur Aliou Cissé adresse un message poignant au MFDC

Le sélectionneur Aliou Cissé, dans un entretien avec itv est revenu sur le conflit casamançais qui mine la région et cela depuis près de 40 ans. "Je suis sénégalais d'abord et je suis né en Casamance. je sais ce que c'est de se réveiller et d'entendre des kalashnikov. ce conflit a trop duré et j'ai envie de ramener la coupe dans cette région pour que cela cesse. Ce conflit a ruiné l'économie de cette région, empêche son développement entre autres facteurs", a-t-il dit.

