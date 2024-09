Conflit entre le Directeur Général de Senegindia SA et la Douane Sénégalaise : Une Affaire de 17 Milliards de FCFA

Monsieur Gorosia Gopal Hitesh, directeur général de la société Senegindia SA, se trouve au cœur d’un scandale douanier impliquant une somme astronomique de 17 milliards de francs CFA. Le conflit avec les autorités douanières sénégalaises résulte d'accusations liées à l’importation non déclarée de marchandises prohibées et de détournements de destination de biens sous sujétion douanière.



L’enquête, couvrant la période de 2019 à 2023, a révélé plusieurs irrégularités dans les opérations commerciales et douanières de la société, notamment la cession illégale de matériel sous sujétion douanière à des entreprises tierces. Les responsables de Senegindia SA ont tenté de se défendre, affirmant avoir obtenu l’autorisation du ministre des Finances pour ces transactions. Cependant, les documents examinés ont permis de conclure à un détournement de marchandises évalué à 13 milliards de FCFA, auxquels s'ajoutent des droits éludés d'une valeur de 3,8 milliards de FCFA.



Le 24 août 2024, un procès-verbal a été dressé, mettant en cause M. Gorosia Hitesh. Il est désormais sommé de comparaître devant le Tribunal de grande instance de Dakar. En cas de condamnation, il risque la confiscation des biens concernés, une amende équivalente à la valeur de la fraude, ainsi qu'une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans.



Cette affaire suscite de vives réactions au Sénégal, où les autorités cherchent à renforcer les contrôles sur les opérations commerciales et douanières, afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale.