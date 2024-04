Conflit minier à Kanel : La société civile locale à la recherche de ”solutions adéquates”

” Nous voulons trouver des solutions adéquates pour que tous les propriétaires soient indemnisés de la manière la plus juste. Nous comptons aussi sensibiliser les ayants-droit par rapport à leurs droits légitimes et légaux, sur la protection des ressources naturelles ”, a déclaré Djibril Diawara, président du mouvement Avenir Hamady Hounaré.



M. Diawara, membre du Collectif pour la défense des intérêts des populations impactées par l’exploitation de la mine de la SOMIVA, intervenait au cours d’une assemblée générale tenue ce week-end, à Hamady Hounaré, en présence de représentants de tous les villages environnants de l’usine d’exploitation du phosphate de la SOMIVA.



Cette rencontre a été initiée par les mouvements Fouta Insoumis et Avenir Hamady Hounaré.



La SOMIVA exploite une mine située dans la commune de Hamady Hounaré, dont les impacts sont ressentis à Ndendory et Orkadiéré, deux communes voisines à la zone d’exploitation.



Une commission départementale de concertation a été mise en place, pour faciliter les procédures d’indemnisation, sous la présidence du Préfet Cheikh Ahmadou Ndoye.