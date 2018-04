Congo Brazzaville : Après le Sommet sur le bassin du Congo, Macky Sall assistera...

Après avoir assisté à la levée du corps de Habib Faye, musicien et guitariste du Super-étoile, le Président Macky Sall a quitté Dakar samedi en fin de matinée à destination de Brazzaville(Congo). Le Président de la République y séjournera les 28 et 29 avril 2018 à l'invitation de son homologue le Président Denis Sassou Ngessou. Ce dernier accueille la réunion de la Commission du Bassin du Congo.



En marge de cette rencontre, le Chef de l'État du Sénégal assistera à la cérémonie d'hommage au sergent Malamine Camara, renseigne un communiqué de la présidence de la République.



Malamine Camara est un Sénégalais qui a séjourné au Congo au 19e siècle et a contribué à la défense des intérêts des populations autochtones. Son retour est prévu pour le 29 avril 2018.