Congo-Brazzaville : Un autre Sénégalais tué dans sa boutique

Encore un Sénégalais tué à l’extérieur. Après celui tué à Haïti hier, un autre du nom de Hamadou Diop, résidant au Congo-Brazzavil, a été mortellement agressé dans sa boutique sise à Ponte-Noire . Le drame a eu lieu hier, jeudi, vers les coups de 22 heures.



Un témoin, Hamadou Sylla, raconte le film de l’agression. "Les assaillants étaient armés de coupe-coupe. ls lui ont asséné plusieurs coups. Et, il est mort sur le coup. Cela s’est passé à Pointe noire, la deuxième plus grande ville du Congo Brazzaville », renseigne-t-il sur les ondes de Rfm, reprise par pressafrik.com. Et, de poursuivre, «la victime a été ligotée puis tuée. Et, il a été dépossédé de tous ses biens».



Hamadou Sylla d’indiquer que «beaucoup de commerçants sénégalais résident dans cette grande ville». Avant d’informer qu’« il y a moins d'une semaine, une autre victime de nationalité sénégalaise a été dénombrée».



Les dépouilles mortelles des deux Sénégalais tuées cette semaine, doivent être acheminées à la Grande Mosquée pour la levée des corps.