Congrès national de l’Alliance Démocratique Pencoo prévu demain : Vers une refondation éthique et inclusive L’Alliance Démocratique Pencoo tiendra son Congrès national, ce samedi 26 avril 2025, à 15h, à la Salle de l’Unité Africaine du CICES, à Dakar. L'événement s’annonce comme une étape charnière dans la vie du parti, placé sous le signe de la réflexion stratégique et de la consolidation idéologique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Avril 2025 à 10:47

Selon l’annonce, à travers ce congrès, Pencoo entend créer un espace de dialogue et de proposition autour des enjeux majeurs qui traversent la société sénégalaise. Plusieurs thématiques centrales seront abordées, notamment :



• La réforme de l’État pour une administration plus efficace, équitable et proche des citoyens ;

• La gestion rigoureuse et transparente des finances publiques, comme socle d’une économie stable et inclusive ;

• La promotion d’une démocratie apaisée, garante des droits et libertés fondamentales ;

• Le renforcement de la transparence et de la redevabilité, à tous les niveaux de l’action publique.



Dans un contexte où le Sénégal fait face à des défis multidimensionnels, l’Alliance Démocratique Pencoo réaffirme son engagement pour un modèle de gouvernance fondé sur l’éthique, la compétence et une vision à long terme.



Selon le communiqué, ce congrès devrait marquer un tournant dans la structuration du parti et ouvrir la voie à une participation politique renouvelée, responsable et tournée vers l’intérêt général.



