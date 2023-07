Connectivité des zones agricoles: Mansour Faye lance les travaux de désenclavement de la zone Centre Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a présidé le lancement des travaux de la zone Centre du Projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA). Le démarrage de ces travaux, longtemps attendus? matérialise l’engagement du Président Macky Sall pour la prise en charge des besoins prioritaires des populations du Saloum et du Ndoucoumane.

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a indiqué que le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA), a pour objectif d’améliorer la connectivité entre la production agricole et les marchés dans les zones à fort potentiel agricole.



Ce choix est conforme au schéma directeur du transport routier et autoroutier du Sénégal et aux orientations stratégiques du Gouvernement, dans le cadre de la relance post-Covid, en vue de renforcer la résilience pour une souveraineté alimentaire. C’est pour cela, dit-il, que le projet cible les grandes zones de production agricole et pastorale et s’inscrit aussi en droite ligne de la politique du Chef de l’État, Macky Sall, pour une plus grande équité territoriale.



D’un coût total de 319 millions de dollars américains, soit environ 175,4 milliards FCfa, financé par le Gouvernement du Sénégal avec l’appui de la Banque Mondiale, le PCZA permettra l’aménagement des axes routiers stratégiques autour du bassin arachidier.



Pour la Zone Centre, il s’agit de Mbirkilane-Mabo – Sinthiou Wanar-Touba Saloum et Mbirkilane-Djamal (48 Km) ; de Kahone-Guinguinéo-Mboss-Gnibi (53 Km) ; de la Frontière Gambie-Maka Gouye-Sali-Koungheul-Koungheul-Touba Ali Mbinde (45 Km) ; de Touba Aly Mbinde-Lour-Ribo escale-Payar (54 Km).



Concernant la Zone Nord-Ouest, le projet permettra de réaliser les routes de Ribo Escale-Dayane Kadioly (50 Km); de Dayane-Kadioly-Vélingara Ferlo-Loumbel Lana-Carrefour National 3 (51 Km) ; de Tivaouane-Pambal-Darou Alpha (20 Km) ; de Mboro-Diogo (23 Km) ; de Dahra-Mbeuleukhé et la bretelle de Yang Yang (43 Km). Soit, au total, un linéaire de 414 km de routes revêtues à aménager, 203 km de pistes de désenclavement et 21 km de voiries.



Le PCZA comprend, en plus des travaux routiers, des aménagements connexes d’appui à l’amélioration des conditions de vie des populations de la zone d’influence du projet, à travers la construction et la réhabilitation d’infrastructures socio-économiques de base dans les domaines marchand, de la santé, de l’éducation et de l’accès à l’eau. Plus précisément, il est prévu dans le cadre du projet la réalisation de 45 salles de classes équipées et 19 km de murs de clôture pour les écoles des zones traversées, de 08 plateformes multifonctionnelles pour les femmes, de 17 magasins de stockage, de 08 postes de santé, de 4 cases de santé et 4 maternités, d'une unité de transformation laitière, de 8 blocs de 10 cantines, de 20 blocs d’hygiène de 4 et 6 unités, de 7 halls de vente, et de 6 parcs à vaccination pour les animaux.



Dans son volet appui au secteur du transport, le PCZA va renforcer les capacités des structures en charge de la mobilité urbaine, de la sécurité routière et de la préservation du patrimoine routier. En particulier, il va appuyer l’Agence nationale de Sécurité routière (ANASER), nouvelle structure créée, dont le rôle est de promouvoir la sécurité routière, qui est un des grands chantiers du Gouvernement.



Ainsi, Mansour Faye rappelle que le Sénégal vient d’adopter un nouveau Code de la Route, qui est le cadre légal pour mieux répondre à la problématique des accidents de la route. Et il demande la collaboration de tous les acteurs pour l’application des vingt-trois mesures prises lors du Conseil interministériel sur la Sécurité routière du 9 janvier 2023, après l’accident de Sikilo.



Partenariat avec la Banque mondiale



Le Ministre se réjouit des réalisations avec la Banque Mondiale dans le secteur des infrastructures de transports. Parmi elles, il cite le PATMUR qui a significativement amélioré la qualité de vie des populations de la banlieue de Dakar et a participé au désenclavement des Grandes Niayes, entre Dakar et Gandiol, principale zone de production maraîchère et halieutique du pays. Il mentionne aussi le BRT, qui va apporter une solution durable à la congestion routière et améliorer les conditions de déplacements dans l’agglomération dakaroise.



Le Gouvernement du Sénégal, renseigne-t-il, considère sa coopération avec la Banque Mondiale comme un partenariat qui l’aidera à relever beaucoup de défis en perspective, liés au financement des projets prioritaires dans le domaine des infrastructures et services de transport. A cet égard, il apprécie positivement les diligences apportées dans la mise en place du financement complémentaire du PCZA.



Equité territoriale et justice sociale



Le temps de l’action continue, pour un Sénégal Émergent, dans l’équité territoriale et la justice sociale. C’est dans ce cadre que le Gouvernement a mis en place le Programme Spécial de Désenclavement qui a pour objectif d’impulser une dynamique de croissance économique endogène, intégrée et soutenue, à travers une démarche qui prend en compte le désenclavement des territoires, la connexion entre les zones de production et les marchés.



Les évènements successifs qui ont rythmé le tempo du monde depuis 2020 confortent le gouvernment dans son option politique de développer l’agriculture pour une souveraineté alimentaire. C’est un combat que le Président de la République, Macky Sall mène au nom de l’Afrique et du Sénégal. Ce programme va contribuer grandement à atteindre cet objectif surtout dans le Saloum et le Ndoucoumane qui regorge d’énormes potentialités agricoles encore insuffisamment exploitées.



Le PSD, en parfaite cohérence avec la politique d’aménagement du territoire, contribuera à la relance économique post Covid et à la politique de création d’emplois du programme « XËYU NDAW ÑI ». Les chantiers de ce Programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants et vont générer plus de 50 000 emplois. Par son ampleur sans précédent au Sénégal, il va toucher directement deux Sénégalais sur trois, soit près de 11 millions de personnes.



Ce nouveau programme, qui couvrira toutes les régions du Sénégal et les zones à fortes potentialités économiques, est financé à hauteur de 453 milliards FCfa, par l’État avec le concours de la Grande Bretagne à travers UKEF et MUFG Bank. Il permettra la réalisation de 2700 km de routes en milieu rural ou intercommunal ; de 150 km de voiries urbaines dans les grandes villes ; de 300 km de mise à niveau du réseau routier structurant qui supporte l’essentiel du trafic et des ouvrages d’art.



C’est dans le cadre de ce programme, qu’il est prévu le bitumage de la route Malem Hodar - Delbi et Nationale 1 (Maleme Therigne) - Hamdalaye 2 sur 27 km, qui va permettre le désenclavement d’une vaste zone économique.













