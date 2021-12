Conquête de la Mairie de Keur Massar Nord : Le journaliste Seydina Oumar Bâ de Walf est aussi partant

Seydina Oumar Ba, journaliste au groupe Walfadjri et animateur de l'émission « Jaakarloo Askan Wi », a décidé de présider aux destinées de sa chère commune de Keur Massar Nord.



Il va briguer les suffrages des populations de la commune de Keur Massar Nord. Seydina Omar Ba, n’est pas en terrain inconnu. Puisqu’il a eu deux mandats en tant que conseiller municipal sous la bannière de la coalition Sopi, de 2002 à 2014. Il a été élu sur les listes di- rigées par l’ancien maire libéral, Gamou Boye.



Désormais, il a l’ambition de briguer la commune de Keur Massar Nord où il a passé une grande partie de son adolescence. « J'ai décidé de m'impliquer dans la vie des habitants de Keur Massar Nord pour les Locales de 2022 », a-t-il confié.



Sa candidature, dit-il, est une demande des habitants de Keur Massar.



« Ils m'ont invité à me présenter et je pense qu'ils ont fait le bon choix. Nous vivons dans ce terroir et rien de cette localité nous est étranger », rassure-t-il. Seydina Oumar qui ne tarit pas d'idées pour faire sortir Keur Massar de sa somnolence, décline sa feuille de route et son ambitieux programme.



«Je veux créer un partenariat qui va nous permettre de dire adieu aux inondations. je vais installer une usine de transformation des eaux usées, de ce fait, on aura de l'eau potable mais aussi, on créera de l'emploi", renchérit-t-il. Le candidat à la mairie de Keur Massar Nord égratigne ses adver- saires. Il avance avoir le meilleur profil et voit mal la présence des autres pour le combat de janvier 2022. Poursuivant, il demande aux habitants de Keur Massar de dire non aux candidats importés ou aux ministres qui ont changé de lieu habituel de vote pour se mêler à la danse.

Rewmi