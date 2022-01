Conquête ratée de la Mairie : Assome Diatta, son « commerce politique » n’a pas marché Le nouveau découpage territorial, avec l’érection de Keur Massar en département (2021), devait permettre de renforcer l’ancrage de la majorité présidentielle dans la banlieue. En première ligne dans ce combat, Aminata Assome Diatta, Ministre du Commerce, des Petites et moyennes entreprises qui n’a pas résisté au raz de marée de Yaw dans le département de Keur Massar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Janvier 2022 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|

En lice pour le poste de maire de Keur Massar Nord, elle a subi la loi d’Adama Sarr (Yewwi Askan Wi). Ses détracteurs lui reprochent d’avoir abandonné son électorat de Bignona, préférant ne pas s'opposer à Ousmane Sonko pour se réfugier à Keur Massar.



Un parachutage qui passe mal auprès des responsables de la majorité dans la commune et d’une grande partie des populations de sa commune. Par ailleurs, la hausse des prix de denrées de première nécessité et l’image d’inaction du gouvernement face à la demande sociale déteignent fortement sur son ministère.



Une position inconfortable, dans la mesure où la non-prise en compte de la demande sociale peut expliquer la déroute de BBY. Ainsi, la volonté de repartir avec une nouvelle dynamique devrait pousser le président Macky Sall à se séparer de l’ancienne directrice du Commerce extérieur lors du prochain remaniement gouvernemental.

Enquete



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook