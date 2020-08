Conseil Supérieur de la Magistrature : Me Malick Sall arrête la liste des candidats

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Août 2020

Les candidats à la désignation des membres élus du Conseil Supérieur de la Magistrature sont connus. Le ministre de la Justice, Me Malick Sall, a arrêté la liste des candidats qui sera soumise aujourd’hui aux électeurs à l’occasion d’un scrutin. Nos sources révèlent que pour le premier collège, c’est-à-dire les magistrats hors hiérarchie, les candidats retenus sont Souleymane Téliko, président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) et Serigne Modou Diakhaté.



Quant au deuxième collège (magistrats du 1er grade), les magistrats candidats sont Abasse Yaya Wane, Mme Aminata Fall et El hadji Malick Dembélé. Les candidats du troisième collège, renseignent nos sources, sont François Jean Paul Diop, Mme Racky Dème Diagne et Abou Bitèye.

L'As

