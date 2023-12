Conseil constitutionnel: Dépôt des dossiers de candidature du candidat Déthié Fall La coalition DéthiéFall2024 a procédé auprès du Conseil Constitutionnel, au dépôt du parrainage et autres exigences du dossier de candidature, pour le compte de Déthié Fall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Décembre 2023 à 19:38 | | 0 commentaire(s)|

"Chers compatriotes,



Conformément à la loi électorale, nous avons procédé aujourd'hui, auprès du Conseil Constitutionnel, au dépôt du parrainage et autres exigences du dossier de candidature, pour le compte du Président Déthié Fall, candidat de « DÉTHIÉFALL2024 ».



Ensemble, debout, pour des élections inclusives et transparentes.



Fait à Dakar, le 15 décembre 2023.









Président Déthié Fall,

Président du PRP,

Candidat de « DÉTHIÉFALL2024 » à l'élection présidentielle de 2024"



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook