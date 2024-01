Conseil constitutionnel : Idrissa Seck invité à revoir ses doublons…

D’après iGFM, le nombre de doublons décelés dans son fichier de parrainages, l’a empêché d’atteindre le nombre minimum de parrains.



« Nous venons de sortir de la commission de contrôle. Mais nous sommes en séance de rattrapage, comme en 2029. Alhamdoulilah, on a validé le nombre de régions à plus de 2000. Mais par rapport à nos doublons externes, on va faire un effort supplémentaire d’ici la fermeture, pour atteindre le minimum requis », a déclaré Ass Babacar Guèye, le mandataire de Idrissa Seck.



Selon nos confrères, il s’est exprimé ce mardi à sa sortie du Conseil constitutionnel.