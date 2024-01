Conseil constitutionnel : Le compte-rendu de la journée du 2 janvier de la Commission de Contrôle des Parrainages

La Commission de Contrôle des Parrainages informe le public que ses travaux ont repris ce mardi 2 janvier 2024 à 9 heures 30 minutes. Vingt (20) candidats, suivant l'ordre déterminé par le tirage au sort, étaient convoqués.



Se sont présentés au Conseil constitutionnel:

Un candidat, en l'occurrence monsieur Oumar Sylla (classé 26);

Seize (16) représentants des candidats suivants, accompagnés de leur informaticien, à savoir:

21) Mbacké Sarr:

22) Alioune Sarr;

23) Ibrahima Hamidou Deme:

24) Daouda Ndiaye:

25) Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye;

27) Cheikh Abdou Mbacke:

29) Jean Baptiste Diouf:

30) Idrissa Seck;

31) Charles Emile Abdou Ciss:

32) Khadim Diop;

33) Aliou Mamadou Dia;

34) Birima Mangara:

37) Ndiack Lakh;

38) Serigne Mboup:

39) Papa Djibril Fall:

40) Ibrahima Datt;



Les représentants des candidats Talla Sylla et Amdy Diallo Fall, classés respectivement vingt huitième (28) et trente cinquième (35) à l'issue du tirage au sort, ne se sont pas présentés, le second ayant déposé un certificat médical pour justifier son absence.



Les fichiers des candidats présents ou représentés ont pu être contrôlés, à l'exception de ceux de Messieurs Oumar Sylla et de Charles Emile Abdou Ciss, classés respectivement 26me et 31me, dont les fichiers électroniques de parrainage, présentés sous un format différent de celui fourni par le ministère de l'Intérieur, se sont révélés inexploitables.



À l'issue des opérations de contrôle, chaque candidat ou représentant de candidat a reçu le procès- verbal des résultats du contrôle du fichier de parrainage de son candidat et une clef USB contenant



l'intégralité des parrainages rejetés, classés suivant le motif de rejet, à l'exception des représentants des candidats Aliou Mamadou Dia, Jean Baptiste Diouf, Ndiack Lakh et Papa Djibril Fall, dont les clefs seront disponibles le mercredi 3 janvier 2024 à partir de 15 heures.

Le candidat El Hadji Ibrahima Mbow (classé 366me), par lettre du 29 décembre 2023 adressée au Président du Conseil constitutionnel, a retiré sa candidature et ne s'est pas présenté au contrôle.



La Commission a clôturé ses travaux à 22 h 36 mn.

Fait à Dakar, le 2 janvier 2024