Conseil constitutionnel: Le dossier de Karim Wade validé

Dès sa sortie du Conseil constitutionnel, c'est un geste de victoire que le mandataire de Karim 2024 affiche. Au micro des journalistes, il a déclaré : « Nous vous annonçons avec plaisir, que tout s'est bien passé, les parrainages de Karim Meissa Wade sont validés. On nous a demandé 13 députés pour parrainer notre candidat. Toutes les informations sont OK donc ", informe le sieur Sy.



Informé de la situation, Karim a saisi sa page X, pour s'exprimer. " Étape importante franchie : le Conseil Constitutionnel a constaté que mon dossier de candidature était complet et a validé nos parrainages pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. C'est le résultat de notre unité et de notre travail acharné. Merci à tous ! "; lit-on. À noter que Karim Wade a fait le choix du parrainage parlementaire.