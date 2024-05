Conseil départemental de Tivaouane: Plainte contre Seynabou Gaye Touré devant l’OFNAC

C’est le vice-président du Conseil départemental de Tivaouane, Alioune Fall, qui a saisi d’une plainte l’Office national de la lutte contre la fraude (OFNAC) contre sa patronne, la présidente de l’institution Mme Seynabou Gaye Touré, pour détournement de fonds. Il dénonce « certaines pratiques » de sa présidente qui, selon lui, « est dans des activités très louches concernant la gestion des fonds du Conseil départemental de Tivaouane». Une dénonciation à l’endroit de Mme Seynabou Gaye Toure, pour : « détournement de Fonds et conflit d’intérêts ».



Il explique que « Le Conseil départemental de Tivaouane a signé une convention de financement avec une structure de financement du nom de SUNUCOM. Pour la mise en œuvre de la convention, le Conseil a décaissé 15.000.000 FCFA, pour une durée de 16 mois à l’issue desquels les 15.000.000 FCFA devaient retourner dans les caisses du Conseil ; la convention est arrivée à terme et aucun franc n’a été restitué ».



Aussi de poursuivre : « Le Conseil et la Présidente refusent de se prononcer sur cette affaire. À cet effet, j’ai adressé une correspondance à qui de droit pour avoir les exemplaires de la convention, du procès-verbal d’attribution des prêts et des marches du Conseil départemental. Hélas, à ce jour, je n’ai pas reçu de réponse malgré le recourt que j’ai adressé au préfet du département de Tivaouane». Sur le conflit d’intérêt, le vice-président de l’institution Alioune Fall se veut catégorique : « La présidente et des conseillères ont bénéficié de ces prêts, créant ainsi un conflit d’intérêt».



Il parle aussi de « fraude dans la mesure où des conseillers départementaux sont attributaires de marchés du Conseil départemental en violation flagrante des textes régissant le fonctionnement des collectivités locales».



