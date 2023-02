Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Conseil des Ministres délocalisé de Thiès : Le bilan d’une ambition présidentielle Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Février 2023 à 09:23 | | 1 commentaire(s)| Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, est attendu ce mercredi 08 février, dans l’après-midi, dans la région de Thiès où il va séjourner jusqu’au samedi 11 février 2023. Une visite qui s’inscrit dans le cadre des tournées économiques du Chef de l’État et qui sera marquée par plusieurs activités phares comme le Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès et le deuxième Conseil des Ministres décentralisé de ladite localité qui se tiendront le jeudi 09 février 2023. L’agenda du Président Macky Sall sera également marqué par une série d’inaugurations et de lancement de travaux pour des projets structurants à l’image de la réhabilitation du Chemin de fer à Thiès.



Située à 70 km à l’est de Dakar, la ville de Thiès est l’une des plus grandes du Sénégal, avec 6601km2. Avec une population estimée à 2 280 458 habitants (2022), soit environ 15,5% de la population sénégalaise. La région représente le deuxième poids démographique du pays derrière Dakar et concentre une importante proportion de l’activité économique. La population thiessoise est composée de 50,1% d’hommes et 49,9% de femmes. Elle est inégalement répartie entre les trois départements: Mbour et Thiès sont les plus peuples avec respectivement 37,4% et 37,3% de la population, tandis que Tivaouane abrite 25,3% de la population régionale. Thiès compte cinquantetrois (53) collectivités territoriales réparties comme suit: trois (03) départements,1 ville et 49 communes.



Depuis l’arrivée du Président Macky SALL au pouvoir, elle figure au centre des priorités. Grâce aux multiples investissements consentis depuis 2012 par le Président Macky SALL, Thiès a fait plus que changer de visage. La ville est devenue un véritable hub. Une sorte de ville-relais qui permet de décongestionner la capitale et d’ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Des infrastructures routières, au cadre de vie, en passant par la santé, l’assainissement et bien d’autres secteurs, le changement se signale à tous les niveaux. Et dans tous les départements de la région.



Le tronçon Thiès-Touba (Ila Touba) (416 milliards FCFA avec 8000 emplois durant 45 mois et 600 emplois permanents après construction) ; le tronçon autoroutier AIBD-Thiès (16 km) ; le tronçon autoroutier Sindia-Mbour (24 km) ; le tronçon Thiès-Tivaouane (28 km) ; l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack (en cours), ainsi que d’autres gigantesques infrastructures comme l’aéroport international Blaise Diagne de Diass ont fini d’illustrer la place privilégiée qu’occupe la région de Thiès dans les orientations du Président Macky Sall.



Aussi, avec 17 établissements d’enseignement supérieurs dont une Université publique (l’Université Iba Der Thiam de Thiès), une école d’ingénieur (EPT) et les prestigieuses Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), Thiès arbore fièrement son statut de cité du savoir



PRINCIPALES REALISATIONS DU PLAN SENEGAL EMERGENT DANS LA REGION DE THIES Des infrastructures modernes, porteuses de développement



Programme « XËYU NDAW NI » (ANIDA)

Thiès, un Hub aérien régional :

Promotion de l’agriculture commerciale et

modernisation de l’agriculture familiale



PRINCIPALES REALISATIONS DU PLAN SENEGAL EMERGENT DANS LA

REGION DE THIES



♦ Mise en service de l’Aéroport internationale Blaise Diagne (AIBD) qui constitue une

avancée majeure enregistrée pour le projet phare « Hub aérien régional »

♦ Tronçon Thiès-Touba (Ila Touba) pour un montant de 416 milliards de FCFA avec 8000

emplois durant 45 mois et 600 emplois permanents après construction

♦ Tronçon autoroutier AIBD-Thiès (16 km)

♦ Tronçon autoroutier Sindia-Mbour (24 km)

♦ Tronçon Thiès-Tivaouane (28 km)

♦ Autoroute Mbour-Kaolack (en cours)

♦ Autoroute Thiénaba – Tivaouane pour un coût global de 80 milliards de FCFA

♦ Les ZES de Diass et Sandiara



Dans ses composantes « aménagement de nouvelles fermes » et « solarisation de

fermes », le Programme « XEYU NDAW NI » a généré 464 emplois pour un coût moyen

estimé à 655 500 000 FCFA. Cela, sans compter les fermes réalisées antérieurement

dans les différents départements de la région, grâce auxquelles 794 emplois ont été

créés pour un coût moyen estimé à plus de 5 milliards FCFA.



Pour avoir abrité depuis 2014 l’Aéroport International Blaise Diagne opérationnel, la région de

Thiès constitue l’épicentre du projet phare Hub Aérien Régional du PSE qui vise notamment

à positionner le Sénégal comme le premier hub aérien d’Afrique de l’Ouest, avec un trafic

de 5 millions de voyageurs par an à l’horizon 2023 et 10 millions de voyageurs par an à

l’horizon 2035. Hormis les projets d’aéroports régionaux, la région de Thiès va accueillir le

Centre de Maintenance Aéronautique, dont le site est déjà sécurisé et le contrat entre AIBD

et la société en charge de la réalisation des infrastructures est déjà signé.



Résultats de la campagne 2021 - 2022 dans la région de Thiès (tonnes)



♦ Cultures céréalières (81 068 tonnes) : Mil : 70 573 ; Sorgho : 8 783 ; Maïs : 1 71.

♦ Autres cultures : Arachide : 84 009 ; Niebe : 44 890 ; Manioc : 863 456 ; Pastèque :

46 700 ; Sésame : 182.



Un secteur de l’élevage en pleine croissance Comme pratiquement tous les autres secteurs, l’élevage a connu un développement fulgurant dans la région de Thiès. En 2020, les effectifs pour les trois départements réunis avaient été estimés à 205 369 bovins ; 329 023 ovins ; 279 999 caprins ; 72 720 équins ; 57 709 asins et 5 094 014 volailles familiales.



Réalisations dans le secteur de l’aquaculture



La région de Thiès enregistre un total de 54 fermes aquacoles. Les sites de production sont répartis comme suit : 08 sites de production d’alevins ; 04 fermes ostréicoles et 42 fermes piscicoles. Le département de Mbour abrite le plus grand nombre de fermes avec 29 sites de production. Le département de Thiès suit sur le podium avec 18 sites. Tivaouane, pour sa part, abrite 7 fermes aquacoles.



Autre chiffres clés :



►Formation des acteurs en aquaculture : 226 formés dont 146 hommes et 80 femmes pour l’année 2022. ►Production aquacole enregistrée dans la région : 537,5 tonnes soit 27,5% de la production nationale (1586 tonnes en 2022). ►Réalisations à travers les partenariats : - Projet de Valorisation des Eaux pour le développement des Chaines de Valeur (PROVALE-CV)



- Réalisation d’une ferme Noyau à Fouthie (commune de Thiadiaye) pour la production d’alevins ; - Mise en place de 08 fermes aquacoles d’un coût de 276 millions FCFA : - 03 fermes dans le département de Thiès (Déni Youssou, Pamène et Mbawane) ; - 02 fermes dans le département de Tivaouane (Baal Diop et Thor Mbidieum) ; - 02 fermes dans le département de Mbour (Ngaparou et Bakoumbel) ; - 01 ferme à Keur Ndiaye LO. –



Projet de gestion des ressources naturelles au Sénégal - Projet de création d’un pôle aquacole à Soussoungue (Commune de Ndiaganiao) d’un coût de 210 millions de FCFA Production attendue : 352 tonnes de poissons



Inclusion sociale, éducation, santé… ces fortes réalisations du Président Macky Sall



- « Cash Transfert » : 3,7 milliards FCFA pour 42 277 ménages de Thiès - Centrale à charbon de Mboro pour 300 Mw - Espace numérique de Thiès (ENO) - Institut Supérieur d’enseignement professionnel de Thiès (ISEP) d’un coût de 9 milliards FCFA - Nouveau marché aux poissons de Thiès



- Extension du réseau électrique à 200 millions de FCFA - Extension, Réhabilitation et Relèvement du plateau médical de l’Hôpital Serigne Abdoul Aziz SY « Dabakh » - Aménagement du site de recasement de Goumoune d’une superficie de 33 ha - Construction de pistes rurales à Malicounda : 68 millions FCFA



- Réalisations de voies en latérite et ouverture de voies dans les quartiers de Ngaparou 30 millions FCFA - Butimage de la route de Guéréo



- Construction de la route Joal-Samba Dia-Djiffer (pont de Mama Nguedj, rond- point, et route de Samba Dia) - Erection d’un marché à bestiaux à 250 millions FCFA - Construction H61 à Thiadiaye : 170 millions FCFA



- Construction d’un nouveau CEM, construction et équipement de salles de classe à Ngaparou : 106 millions FCFA - Construction de 08 salles de classe, un bloc administratif el 02 blocs d’hygiène au CEM Mbousnack : 73 millions FCFA



- Construction d’un bloc sanitaire au niveau de la mairie de Ndiaganiao : 4,5 millions FCFA - Construction d’un poste de santé à Gandigal



- Achèvement des travaux du complexe sanitaire de Mbalamsone 17,8 millions FCFA - Dotation de 04 ambulances médicalisées (Cayar, Diender, Fandène et Soune) et réparation de l’ambulance de Keur Moussa 516 millions FCFA



- Construction et équipement d’une maternité et d’un logement pour sage-femme à Notto 45,8 millions FCFA



- Dotation de 04 ambulances médicalisées (Cayar, Diender, Fandène et Soune) et réparation de l’ambulance de Keur Moussa 516 millions FCFA



- Construction et équipement d’une maternité et d’un logement pour sage-femme à Notto 45,8 millions FCFA



Eau et Assainissement



- Projet d’assainissement des eaux usées de Joal-Fadiouth : 6,1 milliards FCFA - Réalisation de 10 Km de réseau d’adduction d’eau (Tattaguine Sérère, Tattaguine Bambara, Nguémé, Yabo, Sao Kom, Ndiéfer, Sessène 135 millions FCFA –



Lancement d’un programme d’assainissement d’un coût de 4,3 milliards de FCFA - Assainissement (Réalisation de conduite, branchements à l’égout, nouvelles stations de pompage, édicules scolaires, 1 station d’épuration d’une capacité de 2100m3 /jour. 22 000 personnes concernées à Tivaoune)



- PROJET Sandiara ville propre : 102 millions FCFA - Construction d’un canal de drainage des eaux usées à Malicounda 100 millions FCFA



- Construction de 10 forages à Tassette d’une capacité cumulée de 25 000 m3 - Construction des marchés de Gandigal et Guéréo : 46 millions FCFA



- Construction et équipement d’un abattoir à Mbour : 1 10 millions FCFA - Construction d’un forail à Malicounda : 18 millions FCFA



- PUDC : dotation de 75 moulins aux groupements de femmes de 15 communes - Construction d’une unité de désintoxication de l’aflatoxine et d’extraction d’huile d’arachide à Sessène.



Thiès, la capitale des énergies renouvelables Aménagement de Zones Touristique intégrées (Région de Thiès) Jeunesse, sports, pêche, appui au secteur de l’artisanat… - La centrale solaire de Mérina Dakhar (département de Tivaouane) de 30 MW d’un coût global de 28 milliards de FCFA pour couvrir les besoins en électricité de 225 000 personnes



- La centrale de voltaïque de Santhiou Mekhé, dans la commune de Méouane (département de Tivaouane) de 30 Mégawatts (MW) - Centrale solaire de Diass de 25 Mw - Centrale solaire de Mérina Dakhar (département de Tivaouane) de 30MW



- La centrale solaire de Santhiou Mékhé pour 30 Mw - Centrale solaire photovoltaïque de Malicounda pour 22 Mw



- Centrale éolienne de Taïba NDIAYE pour 159 Mw - Centrale à charbon de Mboro pour 300 Mw - Extension réseau électrique à Nguékokh : 40 millions FCFA - Extension réseau électrique à Somone : 24 millions FCFA



- Electrification du village de Fissel : 04 millions FCFA - Construction d’une centrale solaire photovoltaïque à Malicounda



- Electrification de 38 villages : 728,9 millions CFA - Pôle Urbain Daga Kolpa-AIBD-Kirène : 2870 ha, 38400 parcelles, des banques, des hôpitaux, des écoles et des espaces de divertissement.



Conscient des potentialités de la région de Thiès, notamment sur le plan touristique, le Président de la République Macky Sall a décidé d’en faire l’un des piliers du Projet phare du PSE « Zones Touristique Intégrées ». Aujourd’hui, Thiès abrite la station touristique de Pointe Sarène qui s’étend sur une superficie de 110 hectares et qui représente la première initiative engagée dans ce cadre avec comme objectif la réalisation de :



- Cinq (5) blocs hôteliers de quatre à cinq étoiles, pour une capacité maximale de 1 600 chambres ;



- Cent vingt (120) villas de haut standing, alignées de façon sinueuse sur la crête du site offrant un point de vue panoramique sur la mer vers l’ouest ; Une plazza commerciale, avec boutiques, restaurants et services touristiques, comprenant un mini-amphithéâtre pour des activités culturelles en plein air ;



- Réhabilitation du stade Lat Dior de Thiès et stade Caroline Faye de Mbour - Construction du foyer des jeunes de Saly Portudal : 126 millions FCFA –



Aménagement de la zone industrielle de Sandiara : 250 millions FCFA

- Centre d’incubation en maroquinerie de la Maison de l’outil de Mekhé - Réfection du stade Lat Dior de Thiès et du stade Caroline Faye de Mbour pour un montant de 1 085 000 000 de FCFA avec délimitation de l’aire de jeu, réhabilitation de la piste d’athlétisme et de la grille de protection



- Champs de course de Thiès : engazonnement et réfection du système d’éclairage pour un montant de 65 000 000 F CFA - Construction du quai de pêche de Malicounda 80 millions FCFA



- Construction d’une chambre froide à Thiadiaye (Escale Sud) 12 millions FCFA - 19 complexes frigorifiques équipés de 76 camions frigorifiques pour la conservation, la congélation et le stockage des produits halieutiques en vue d’un meilleur accès des populations



- Construction des quais de débarquement des produits de la pêche de Ngaparou et de Pointe Sarène (413 millions de FCFA) financé par contribution non remboursable du Japon dans le cadre du projet de promotion de la cogestion des pêcheries pour le développement d’une chaine de valeur (PROCOVAL)



- Fonds de financement d’un encours de 2 milliards de FCFA au profit des femmes du secteur victimes des usuriers et de la concurrence des étrangers



- Equipement de l’abattoir moderne de Mbour, dans le cadre du Projet de développement des marchés agricoles (PDMAS) ;



- Construction d’un abattoir à Mbour avec l’appui de la Banque Mondiale pour une enveloppe de 1,2 milliard FCFA



- Construction du marché à bétail de Séwékhaye. Un projet qui entre dans le cadre d’un vaste programme de quatre (04) marchés à bétail avec Djiguinone (Bignona), Birkelane (Kaffrine), Thilé Boubacar (Podor), pour un coût global de 420 millions de FCFA financé sur requête du Gouvernement.



- Un parc animalier ; - La phase 1 de l’hôtel RIU BAOBAB du groupe éponyme a été livrée et inaugurée au mois de mars 2022 au niveau de la station touristique de Pointe Sarène avec une capacité de 524 chambres ;



- La station balnéaire de Saly, les travaux de restauration des plages ont été finalisés et réceptionnés (réception provisoire) au cours de l’année 2022









FOCUS SUR LE DEPARTEMENT DE MBOUR - « Xëyu Ndaw Ni », Pôle emploi et entreprenariat du département, enveloppe de 3 milliards FCFA pour le financement de 1500 jeunes de Mbour - Réhabilitation de la route El Hadji Thierno Mouhamadou Mansour, d’un coût d’environ 800 millions de francs CFA, dans le cadre du Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES). D’un linéaire de 1,6 km en béton bitumineux avec assainissement, cette route part de la route nationale numéro 1 pour rallier l’Établissement public de santé de niveau 1 de Mbour –



PROMOVILLES a déjà réalisé, à Mbour, plus de 14,5km de voirie éclairée sur 12 tronçons qui desservent 17 quartiers, pour un montant total de plus de 9,5 milliards de francs CFA



- Développement d’un hub aérien et d’un pôle touristique articulés autour de l’AIBD et d’infrastructures de transport des plus qualitatifs d’Afrique comme l’autoroute et bientôt le TER, pour la promotion de réceptifs hôteliers des plus modernes comme l’HOTEL RIU BAOBAB qui constitue la première phase d’un programme global de 1024 chambres estimé globalement à 92 milliards de FCFA, devant générer 500 emplois directs et un millier d’emplois indirects



- Réhabilitation du stade Caroline Faye de Mbour - Construction du foyer des jeunes de Saly Portudal - Projet de protection, de restauration et d’entretien des plages (Saly). - PROJET Sandiara ville propre : 102 millions FCFA





TIVAOUANE AU CŒUR DES PRIORITES DU PRESIDENT MACKY SALL Infrastructures sanitaires :



► Construction d’un nouvel hôpital à Tivaouane • Hôpital de niveau 3 • Coût de l’infrastructure : 46 milliards FCFA • Pose première pierre : samedi 25 juin 2022 • L’infrastructure devrait être réceptionnée en décembre 2023 • Elle sera dotée de toutes les caractéristiques d’un Centre hospitalier



► Hôpital Serigne Abdoul Aziz SY « Dabakh »:



• Extension, Réhabilitation et Relèvement du plateau médical • Coût des travaux : 500 millions FCFA • Un programme spécial mis en œuvre pour le relèvement du plateau technique et médical de l’hôpital de Tivaouane



Modernisation de la cité religieuse :



• Complexe « Serigne El Hadj Malick SY » : 2,8 milliards de FCfa pour doter Tivaouane d’une capacité d’accueil qui lui faisait défaut



• Résidence des hôtes (1 741 m²) : Bâtiment R+1 composé de 09 salons de réception, 72 chambres portant ainsi la capacité d’accueil à 144 lits en plus des 09 suites présidentielles



• Une esplanade et des allées intérieures : 04 unités de 18 chambres chacune s’articulent autour d’un patio central sur trois niveaux (Rdc+2 étages. Une salle polyvalente surplombe l’ensemble offrant une vue panoramique sur le complexe, la Zawiya et la grande mosquée depuis quatre terrasses périphériques sur 750 m² • 2 salles de conférence : une de 3 000 places et une autre de 520 places



• Une salle de banquet d’une capacité de 300 places



• Construction de 18 logements dont 2 suites présidentielles



• Aménagement de l’Esplanade de la mosquée Seydi Ababacar SY



Accès aux services sociaux de base :



►Energie :

• Extension du réseau électrique à 200 millions de FCFA

• Centrale solaire de Mérina Dakhar : Capacité : 30 MW ; Coût global de 28 milliards de FCFA ; Couverture : 225 000 personnes ;

• Centrale de voltaïque de Santhiou Mekhé, dans la commune de Méouane (département de Tivaouane) : Capacité : 30 Mégawatts (MW)



► Assainissement et autres services :



• Lancement d’un programme d’assainissement d’un coût de 4,3 milliards de FCFA

• Réalisation de 16, 539 km de conduite

• 1558 branchements à l’égout

• 02 nouvelles stations de pompage

• 50 édicules scolaires

• 1 station d’épuration d’une capacité de 2100m3

/jour

• 22 000 personnes concernées dans la cité religieuse.



► Voirie urbaine et autres aménagements

:

• 18km de routes aménagées (à actualiser)

• L’éclairage public

• L’autoroute Thiénaba – Tivaouane pour un coût global de 80 milliards de FCFA

• La construction d’un abattoir moderne

• La réhabilitation de la Préfecture

• Centrale solaire de Mérina Dakhar (département de Tivaouane) de 30MW

• Tronçon Thiès-Tivaouane (28 km)

• Aménagement du site de recasement de Goumoune d’une superficie de 33 ha

• Érection d’un marché à bestiaux à 250 millions FCFA.









Accueil Envoyer à un ami Partager