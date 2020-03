Conseil des ministres: Samba Ndiobène Kâ, Mansour Faye, Moussa Baldé et Abdou Karim Sall retrouvent leurs camarades

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020 à 16:32 | | 0 commentaire(s)|

Samba Ndiobène Kâ, Mansour Faye, Moussa Baldé et Abdou Karim Sall peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils ont rejoint, ce matin, leurs camarades du gouvernement qu’ils n’avaient pas revu depuis leur retour du Salon de l’Agriculture de Paris.



Selon la Rfm, ils sont venus avec le sourire accroché aux lèvres, pour sans doute montrer leur joie de participer à cette réunion hebdomadaire des ministres.



Pour rappel, les ministres étaient gardés en isolement à leur retour de voyage pour voir s’ils ne présentent pas les symptômes du coronavirus. A signaler toutefois que le Conseil des ministres se déroule dans des conditions inhabituelles, car le Président de la République a pris des mesures pour éviter la contamination du virus.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos