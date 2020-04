Conseil des ministres : la réunion se tient ce jeudi La réunion hebdomadaire du conseil des ministres ne s'est pas tenue hier. Le président de la République, était occupé dans une autre réunion sur la pandémie du Covid-19 et dirigera le conseil ce jeudi rapporte L’AS. Le chef de l’Etat participait, par visioconférence, au sommet de l'Union Africaine sur l'impact de la pandémie, pour discuter de la réponse sanitaire, sociale et économique à apporter. Il a contribué à hauteur d'un milliard au Fonds de riposte africain cordonné par le ministre sud-africain des Affaires étrangères, ajoute la même source.

