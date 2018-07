Conseil économique, social et environnemental : Aminata Tall met en vente ses vieilles voitures

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Juillet 2018 à 10:28 | | 0 commentaire(s)|

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a mis sur le marché une partie de son parc automobile. Il s’agit d’une centaine de voitures datant de 2009-2010 et ayant englouti des centaines de millions pour des réparations.



Source A, qui donne l’information, indique que une demande d’autorisation de cession a été adressée au ministère des Finances par les services d’Aminata Tall, la présidente du CESE.



«Il y a un liquidateur qui sera nommé par le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan. On a entamé la procédure de réforme pour vendre les véhicules qui sont actuellement en âge très avancé, confie au journal le secrétaire général de l’institution, Ibrahima Thioye. Les véhicules datent de 2009/2010. C’est mieux de les vendre. C’est Amadou Ba qui va gérer le dossier. Le Conseil économique social et environnemental a juste fait la proposition. On attend la validation.»

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook