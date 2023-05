Conseil municipal de Fass Ngom: Le maire Ibrahima Diao promet de réfectionner le mur de l'école et d'électrifier certains villages Le premier magistrat de la commune de Fass Ngom, Ibrahima Diao, par ailleurs directeur de la sécurité alimentaire, a présidé une rencontre du conseil municipal qui s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôtel de la mairie. Lors de cette réunion de prise de décision, 35 des 46 conseillers ont répondu présents, sous la supervision du Sous- préfet de Rao.

Le Maire Ibrahima Diao a réaffirmé son engagement pour la population de Fass Ngom avant d'annoncer que l’essentiel des réalisations prévues seront orientées sur la zone Thiéneldé- Fass Ngom. L'édile de la ville religieuse a promis de tout mettre en œuvre pour que cette zone soit suffisamment approvisionnée en eau sans pour oublier de faire de l'extension à Fass et dans certains villages de la zone de Diery.



Ainsi, le Maire a pris l'engagement d' électrifier certains villages de la zone de Thiéneldé, se situant à 3km de Fass. Le remplacement des poteaux en état de délabrement et qui constituent un danger public sera aussi, effectué afin pour d’assurer la sécurité de la population. Il a promis de procéder à l'éclairage de toutes les écoles de la commune avec des lampes Solaires.



Le secteur de l'éducation, toujours selon lui, ne sera pas en reste et également sera bien servi. Sur ce, le maire a instruit à la commission éducation et celle de l’habitat de faire le tour des écoles afin de recenser toutes les expressions de besoins. Mais, l’information attendue était l’annonce par le maire de la réfection totale du mur de l’école Fass 1, une école qui représente un symbole de la commune où beaucoup de cadres ont passé par là et y ont fait leurs humanités.



En plus des écoles, les Daaras aussi seront prises en compte avec celui de Serigne Abdoulaye Sarr qui verra aussi des travaux qui y seront faits. En plus de l'éclairage des écoles, la clôture des murs de certaines écoles, sera également effectuée, même si la priorité dans ce secteur reste la construction de nouvelles salles de classes dans certains établissements qui seront recensées par les commissions citées et par ordre de priorité.



La situation du Lycée de Fass a aussi été évoqué. Car, cet établissement aura l’année prochaine un proviseur, un censeur et un intendant. Et même si ce n’est pas dans les compétences de la mairie, Ibrahima Diao a promis de voir, à travers ses relations, comment il peut disposer d’ici l’ouverture prochaine d’un bloc administratif. En ce qui concerne, les chantiers pour la piste de Fass-Ndiouss en passant par khelcom et celle de Mbaye Mbaye Sarr-Bidiam qui ont été entamés, le maire a rassuré les populations que l'entrepreneur aura jusqu'au 30 mai 2023 pour reprendre les travaux au cas contraire le contrat sera résilié.



Il en a profité pour annoncer que certaines artères de la ville seront bientôt bitumées. Et en ce qui qui concerne la question foncière qui a été abordée durant cette réunion, le maire réaffirme son engagement pour la préservation de nos terres au grand bénéfice de la population.



