Conseils alimentaires : gardez la forme durant le Ramadan La plupart des fidèles craignent beaucoup les premières fatigues de ce début du mois de Ramadan. Celles-ci d'ailleurs ne tarderont pas à se faire ressentir. Tenir plus de 12 heures sans manger ni boire une gorgée d'eau, n'est pas chose aisée. Pour les travailleurs, les efforts seront compliqués à gérer et la concentration difficile à capter. Aussi, Leral se fait-il un plaisir de partager avec vous quelques conseils alimentaires pour affronter dans les meilleures conditions, ce mois d'abstinence.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Mai 2018 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

Il est recommandé à l’heure du « ndogou » qui marque la fin de la journée de jeûne, de manger sucré afin de rebooster rapidement l'organisme. Les dattes consommées par tradition et le gras contenu dans les végétaux, sont les meilleurs alliés. Du fait des températures élevées, beaucoup de personnes ont tendance à commencer par absorber une boisson froide, ce qui peut s'avérer dangereux. Les boissons chaudes, thé, café, sont donc conseillées. Mais, de façon raisonnable. Car, ils doivent seulement servir à apaiser les premières sensations de faim et de soif avant le second repas.



Le 2e repas ou diner, devra être servi idéalement 2 ou 3 heures après le « ndogou ». Il est conseillé d'éviter le repas trop copieux qui pourrait avoir un effet sur le métabolisme et rompre la bonne continuité du Ramadan. Au Sénégal où manger du riz le soir est une tradition, cela devrait être revu. Il est donc recommandé de débuter par une soupe de légumes, suivie d'un plat de poisson, d'une viande blanche, accompagnée de légumes verts.



Contrairement aux croyances, il ne sert à rien d'ingurgiter une trop grande quantité de nourriture avant de dormir. Puisque, le tout sera stocké pendant le sommeil et non assimilé.



L'assimilation est optimale avant l'effort et, en aucun cas, pendant le repas. De plus, si le repas est trop lourd, la faim ne se fera pas sentir au moment du repas du matin .Vous n'aurez pas faim au moment du petit déjeuner et cela vous poussera à sauter ce repas indispensable.



3e repas, celui qui précède le début du jeune. Il est aussi très important et ne doit en aucun cas être négligé, il va fournir à l'organisme toute l'énergie nécessaire pour tenir et éviter les coups de fatigue durant la journée. Il devra être constitué d'un potage, de fromage, de viande et surtout de féculents. Pensez à boire suffisamment, voire excessivement pour constituer des réserves d'eau et éviter, ainsi la déshydratation.



Gardez en tête que la consommation des aliments à digestion lente tels que le blé, le riz, les pâtes et la semoule est très bénéfique en cette période de Ramadan. Car, ils restent jusqu'à huit heures dans l'organisme, contrairement autres aliments généralement, digérés en seulement quatre heures.













Moustapha Baidy SOW, directeur régional, chargé de la communication Hellofood

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook