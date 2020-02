Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Conseils et astuces pour cuire un steack comme vous l'aimez Rédigé par leral.net le Mardi 18 Février 2020 à 15:36 commentaire(s)| Un steak saignant bien juteux ou cuit à point ? Comment le préférez-vous ? Grâce à ces conseils et astuces, faites cuire un steak comme vous l’aimez.





Cuire un steak : devenez un maître de la cuisson



La cuisson d’un steak n’est pas une science exacte. Le temps de cuisson dépend de la structure de la viande, de la poêle, de la puissance de la flamme, etc. Il existe néanmoins quelques règles de base.



- Utilisez une poêle à fond épais et adaptée à la taille du steak.



- Retirez le steak du réfrigérateur un peu de temps à l’avance et séchez-le afin d’obtenir une meilleure croûte.



- Faites chauffer la poêle et faites fondre du beurre. Attendez que le beurre ne mousse plus avant de placer le steak dans la poêle. Profitez-en pendant ce temps pour assaisonner votre viande.



- Laissez le steak cuire à feu vif pendant 1,5 minute avant de le retourner. Ceci, afin d’obtenir une belle croûte et le goût délicieux d’une viande bien cuite. Faites la même chose de l’autre côté pour un steak bleu.



- Si vous préférez un steak plus cuit, diminuez la puissance de la flamme après les 3 premières minutes pour empêcher que la viande devienne trop sèche à l’extérieur. Avec une minute supplémentaire pour chaque côté, votre steak sera saignant.



- Pour un steak à point ou bien cuit, ajoutez respectivement 1 ou 2 minutes de cuisson.



- Laissez le steak reposer sur une assiette chaude et recouvrez-le d’un papier aluminium, directement après sa cuisson. La viande peut ainsi se détendre et le jus a la possibilité de se répartir à nouveau sur tout le morceau.



