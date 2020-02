Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Conseils pour bien consommer la volaille Rédigé par leral.net le Lundi 3 Février 2020 à 13:53 commentaire(s)| La volaille, petits et grands en raffolent ! Et pour cause, il s’agit d’une viande saine, à portée de bourse, et résolument délicieuse. Oui, mais alors, quels sont ses bienfaits et puis, comment bien la consommer pour profiter au mieux de ses atouts ? Les conseils de notre experte, Olivia Szeps, diététicienne-nutritionniste à Paris.





Quels sont les atouts nutritionnels de la volaille ?



Contrairement aux viandes rouges, la volaille est peu riche en lipides. Ses graisses se trouvent essentiellement dans sa peau qu’il vaut alors mieux éviter de manger si l’on souhaite une alimentation maigre. Peu calorique, la volaille est aussi naturellement riche en protéines animales de bonne qualité. Elle est aussi un bon pourvoyeur de vitamines et minéraux nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme, de vitamines du groupe B, plus particulièrement ; son apport en fer est également intéressant.



Quels sont les avantages de la volaille biologique ?



La volaille biologique est élevée en plein air. Elle a donc de la place pour gambader, s’épanouir, picorer. Cela confère à la viande une texture et un goût plus authentiques. La volaille biologique c’est aussi l’assurance d’un animal nourri à l’alimentation bio cultivée sans pesticides ni engrais chimiques de synthèse. Enfin, en réduisant le recours aux traitement antibiotiques, la volaille biologique réduit l’antibiorésistance.



Quels accompagnements conseilleriez-vous avec la volaille ?



Etant donné que le volaille est riche en protéines, des légumes cuits ou crus pour compléter son effet rassasiant par l’apport de fibres, et de nouveaux minéraux et vitamines sont une bonne idée. Selon les personnes, le contexte ou le moment, une part de féculent pourra compléter son apport énergétique (sucres lents).



Source: observatoire-sante.fr



