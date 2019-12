Consommation de drogue au Sénégal : le mal est dans les écoles La consommation de drogue au Sénégal prend souvent sa source dans les écoles. C’est ce que révèlent des enquêtes sur la prise de stupéfiants dans le pays.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2019 à 11:22 | | 0 commentaire(s)|

« Les drogues sont bien présentes dans les écoles sénégalaises. Selon des statistiques anciennes, le taux de consommation est de l'ordre de 5%. Le cannabis, l'alcool et la cigarette sont les stupéfiants les plus utilisés par les élèves », a déclaré, en effet, le coordonnateur général du comité interministériel de lutte contre la drogue (Cild), Matar Diop, qui s'exprimait lors d'un forum tenu au Centre Jacques Chirac à Thiaroye, dans des propos relayés par la Tribune.

