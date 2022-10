Constat bien amer des habitants de la Cité Tobago : « Trois milliards FCFA pour ça ?! » Impactés gravement par les inondations et leurs conditions de vie, les habitants de le Cité Tobago ont du mal à cacher leur colère et leur indignation contre le promoteur immobilier Fallou Guèye.

Lundi 3 Octobre 2022

De courtes vidéos parvenues à Leral tentent de résumer leur déception. Voilà les résultats du canal de Fallou Gueye août 2022 avec les terrains gravement impactés de la Cité Tobago.



Ces zones, soutient notre source, n’ont ni l’électricité , ni eau et même pas de route praticable. « Pourtant, il a eu le culot de dire qu’il a dit dépensé 3 milliards FCFA pour le terrassement cité Tobago ! »





