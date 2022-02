Construction: Le prix des matériaux passe du simple au double

Les prix des matériaux de construction ont connu une augmentation. Une hausse qui impactera le coût du loyer, selon certains Sénégalais. L’État est appelé à réagir, avant que la situation ne devienne insupportable.



Bastonnée par la pandémie à covid-19, la hausse des denrées de première nécessité et le manque d'emploi, la société sénégalaise s'adonne à une autre bataille contre la hausse exorbitante des matériaux de construction. Ce qui va avoir des conséquences sur le loyer. Les Sénégalais lancent un appel à l'État pour la régularisation des prix.



Amadou Diouf, un vendeur de matériaux, dévoile son calvaire : " Cette situation est alarmante, car ça provoque la réduction des constructions et s'il n'y a pas de chantier, nous ne voyons pas les clients. Or, nous dépendons de cette vente pour la satisfaction de nos besoins ". Selon lui, le prix du fer a connu une hausse de 10 mille FCfa. Alioune Niang, un technicien professionnel, dit que la hausse engendre des conséquences néfastes.



A l’en croire, " ça peut entraîner l'arrêt des chantiers en cours, fausser tous les calculs déjà établis par les maîtres d'œuvre, entraîner le manque de logements, le licenciement des personnes travaillant dans le domaine du BTP ou même provoquer la fermeture d'entreprises ".



Yousouf, un gérant de chantier, ne dit pas le contraire en affirmant que l'augmentation du prix des matériaux de construction peut causer plusieurs dégâts. "Car, en voulant économiser, un technicien peut ne pas respecter les dosages pour les réalisations. Étant donné que les structures porteuses sont les éléments qui stabilisent l'ouvrage, l'augmentation du prix de l'acier peut entraîner un non-respect du ferraillage".



Poursuivant, il parle de risque de confection d’ouvrages non conformes aux normes de la construction. Khalil Dieng, lui, invite l'État à réagir dans l'immédiat. " Récemment, on nous parlait de la loi sur le loyer et le Ministère du commerce avait brandi un arrêté disant vouloir réglementer le secteur de l'immobilier. Si le matériel de construction coûte cher, le loyer ne connaîtra jamais une baisse dans ce pays ”, a-t-il averti.











Rewmi