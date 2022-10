Consulat de France au Sénégal: La Dic démantèle un réseau de trafiquants de visas Une mafia au cœur du Consulat de France au Sénégal, active dans le trafic de visas et de cartes de séjour, a été démantelée par la Division des investigations criminelles (Dic). D’après "Libération", le nommé Samba Ousmane Diaw, gérant d’une agence de voyage, a été arrêté.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Moussa Diaw, présumé complice, interrogé, a avoué que les passeports trouvés à son domicile, appartiennent à leurs clients, candidats à l’émigration, tout en ajoutant que le gérant de l’agence de voyage était chargé des démarches pour l’obtention des visas, en complicité avec des agents du Consulat.



Ainsi, il a aussi reconnu que les cartes de séjour, envoyées via DHL, par leur acolyte, Hussein, de nationalité libanaise, établi en Turquie, sont fausses.



Ils ont été placés en garde-à-vue, pour association de malfaiteurs, trafic de migrants, faux et usage de faux portant sur des écritures administratives et entrave à l’action de la Justice. Ils ont déclaré qu’ils empochaient pour chaque candidat, une commission de 90 000 FCfa.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook